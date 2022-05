TV 2 erfarer: Landslagssjefen er klar

På onsdag bekreftet Kristian Kjelling til TV 2 at han hadde fått nei på søknaden sin som landslagssjef.

TV 2 og NRK meldte at Jonas Wille var kandidaten Norges Håndballforbund ønsket som ny landslagssjef for Håndballgutta etter Christian Berge. Det gjenstod kun noen formaliteter i og med at han er under kontrakt med svenske IFK Krisanstad.

Wille hadde en utkjøpsklausul. Den svenske klubben har sagt at de naturlig nok ønsket å beholde ham, men ønsket ikke å legge noen hindringer i veien for landslagssjefsjobben.

Dermed lå alt til rette for at dette skulle gå i orden.

Etter det TV 2 erfarer så er alt nå avklart:

Jonas Wille blir den nye landslagssjefen for Håndballgutta og blir presentert om kun få dager.

Berges arvtager

Da Christian Berge trakk seg som landslagssjef for de norske Håndballgutta, starta jakten på ny sjef.

Wille ble ansatt som Christian Berges assistent på landslaget i oktober 2021. I åtte år trente han Haldens herrelag og tok de fra 1.divisjon til Eliteserien. Etter et kort opphold i Midtjylland, signerte han for Skövde i 2018 hvor han året etter ble kåret til årets trener i Sverige. Han var også trener i Mors-Thy i Danmark og Krisanstad i Sverige, før han tiltrådte som norsk landslagsassistent.

Under Christian Berges siste turnering som landslagssjef fortalte Berge til TV 2 hvem han mener bør være hans arvtager:

– Jeg har jobbet veldig bra med Jonas (Wille). Han er dyktig og han har en ledelsesstil som jeg liker veldig godt og kunnskapen er så absolutt til stede, sa Berge til TV 2.

Spillerne med på prosessen

Spillerne på landslaget skulle bli tatt med på råd og var tydelige overfor forbundet på hva de ønsket seg. Til TV 2 i mars fortalte Christian O`Sullivan hva spillergruppa så for seg i en ny landslagssjef.

– Det som har fungert for oss er typer som Christian (Berge), Børge (Lund), Jonas (Wille) og Glenn (Solberg). Vi håper at det blir en skandinav som tar over og som har litt lik filosofi som de, sa O`Sullivan.

Han bekreftet at de var tatt med på råd i prosessen.

– Jeg håper ikke at det blir for ulikt og ikke noe alt for revolusjonerende, sa Kristian Bjørnsen.