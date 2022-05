Kjenner du igjen denne kvinnen?

DIKLI, LATVIA (TV 2): Da Nils Gaup denne uka filmet de siste scenene til sin nye storfilm i Latvia, var ikke alt som det pleier. For blant alle statistene fra Latvia, var det én norsk som var fløyet inn fra Norge kun for én eneste scene.

Etter å ha kjørt i snaue to timer nordover fra Riga, kommer vi til dette ærverdige godset fra 1896.

Vi er langt ute på landsbygda ved tettstedet Dikli. Her gjøres de siste filmopptakene til Sulis, filmen om arbeideropprøret i Sulitjelma i 1918.

Scenene som skal filmes her er alle innendørs. Denne maidagen er det 21 varmegrader i skyggen og langt varmere i sola. Men handlingen i filmen foregår midt på vinteren i Nordland. Derfor må skuespillerne kle seg i ull fra innerst til ytterst.

Det er krevende.

Mellom opptakene sitter skuespillerne i ro, enten i skyggen eller inne i et av murbyggene. De drikker mye vann og prøver å bevege seg så lite som mulig i varmen. Skuespillerne er norske og svenske, mens statistene er fra Latvia.

Ja, med ett unntak da.

For denne morgenen satte en kvinne seg på flyet fra Oslo, sammen med sin spesialrådgiver. Hun har en viktig jobb, og blir ofte omtalt som Norges mektigste kvinne. Kvinnen er Peggy Hessen Følsvik, lederen i LO.

På settet

Som øverste leder for nærmere én million fagorganiserte arbeidere, har hun en stemme som blir lyttet til. Da hun reiste til Latvia på tirsdag, var det under en uke til LO-kongressen. LO-kongressen er LOs øverste organ, som møtes hvert fjerde år. Likevel rydder LO-lederen plass til en mikroskopisk filmrolle uka før. Det er det en grunn til.

Når Følsvik kommer til settet, får hun en kort omvisning før hun blir ført inn i kostymelageret. Hun vet ennå ikke hva hun skal gjøre i filmen, bare at hun skal være en av arbeiderne fra gruvesamfunnet i Sulitjelma for hundre år siden.

På kostymelageret får hun utdelt klærne hun skal ha på. Først ei ullstrømpebukse innerst. Deretter en underkjole, lange støvletter, ullstakk, ei skjorte, ulljakke, et ullskjerf og et sjal på toppen.

Rundt henne går folk i t-skjorte.

– Det er godt vi er trent til å gå i bunad. Det blir mange lag, det her, sier Peggy.

VARMT: Selv om det er full sommer ute, må aktørene være kledd for vinter. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fra kostymen er det rett i sminke. Sminkøren spør om hun har på seg sminke, noe Peggy bekrefter. Som tidligere flyvertinne er Peggy Hessen Følsvik vant med sminke, men den hun nå har lagt må vekk. For i denne filmen er det ikke noe poeng å glatte ut huden. Her er det motsatt. Nå skal Peggy sminkes skitten, sliten og værbitt.

NY ROLLE: LO-lederen sminkes med skittsminke før opptak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Etter sminken samles alle statistene for å få instruksjoner. De er voksne kvinner og guttebarn.

Instruksjonen skjer på latvisk, men Peggy får den oversatt til engelsk.

Rollen deres er å sortere steiner og finne de som inneholder kobber. De voksne skal stå ved samlebåndet og sortere, mens guttene triller rundt med trillebår og samler opp steinene som skal tas vare på.

STATISTER: LO-lederen har en statistrolle i Nils Gaups storfilm Sulis. Her spiller hun en kvinne som sorterer steiner fra gruvene i Sulitjelma. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

LO er en av sponsorene til filmen som har et budsjett på 56 millioner kroner.

– Dette er Arbeidsmandsforbundets historie. Det var gruvearbeiderne i Sulis som organiserte seg i sin tid og slik klarte å bedre arbeidsforholdene. Derfor er det viktig at denne historien blir fortalt, sier Følsvik.

Så går statistfølget bort til låven som er innredet til scenen for å øve.

Her har de bygd to samlebånd for filmen. Historiske bilder har gjort det mulig å skape et autentisk nordnorsk gruvemiljø her i Latvia.

LO-lederen glir rett inn rollen. Hun har ingen replikker, men LO har stilt et krav til produksjonsselskapet. LO-lederen må synes i den ferdige filmen.

Følsvik har gledet seg til statistjobben. Men hun sier det ikke var hennes idé at hun skulle delta.

– Nei, forespørselen kom nok fra noen andre, men jeg var ikke vond å be. Jeg synes det er utrolig morsomt å få lov å prøve, sier Følsvik til TV 2.

På settet møter hun regissøren Nils Gaup. Han er beæret av å ha LO-lederen som statist.

– Vi var jo litt nervøse før du skulle komme, da. Det er litt som å ha Jack Nicholson med på filmen, sier Nils Gaup med et smil, uten å utdype hva han mener med det.

ENIGE: LO-lederen og regissøren er enige i at historien om arbeidernes rettighetskamp er viktig å fortelle på film. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Uunngåelig spørsmål

Når filmen handler om arbeideres rettigheter og fagbevegelsens framvekst i Norge, er det ett spørsmål som er uunngåelig. Hva tenker LO-lederen om at deler av filmen spilles inn i Latvia, med latvisk crew for å spare penger, i stedet for å sysselsette norske filmarbeidere?

– Jeg hadde jo helst sett at hele denne filmen ble spilt inn i Norge. Samtidig er det sånn at Latvia har en god insentivordning for film. De bidrar med refusjon til de som spiller inn filmer. Latvia har jo rett og slett gjort en industri ut av dette her, svarer LO-lederen.

– Jeg skulle ønske vi fikk til noe lignende i Norge. Det håper jeg vi kan få til i framtida.