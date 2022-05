Barnefotballens klasseskiller

Fotball-Norge er i ferd med å miste sin uskyld. I landet der man ikke skal ha tabeller før barna har blitt tenåringer, har det vokst fram et stort tilbud av private akademier for barn helt ned i seksårsalderen.

Bildet av fotballen som arbeiderklassens idrett er i ferd med å forsvinne. Før var fotball noe absolutt alle kunne drive med fordi kravene til utstyr var så lave.

Alt du trengte var en ball og et noenlunde flatt område. Ivrige unger i fri utfoldelse på gata, i parker, på gressløkker og støvete sletter har vært symbolet på den uskyldsrene fotballen.

I en fotballverden der klubber blir reklameplakater for grusomme regimer eller pengemaskiner for sleipe forretningsmenn, der den lojale klubbspilleren er en utdøende rase og VM selges til høystbydende, har den internasjonale fotballen for lengst blitt big business og storpolitikk.

Kampen om toppfotballen ser ut til å være tapt. Penger styrer stadig mer og de økonomiske forskjellene mellom toppklubbene og røkla er i ferd med å vokse helt ut av kontroll.

Gjennomprofesjonalisert

Fotballag ute i Europa er ikke lenger først og fremst idrettslag som spiller fotball, de er enten selskaper som leverer et produkt eller sportsvaskingsverktøy for tvilsomme regimer. Supporterne er kunder, en kommersiell målgruppe som kan utnyttes økonomisk eller som en del av en PR-strategi. Unge fotballspillere er investeringer. Et talent som kanskje kan foredles til en førstelagsspiller og reklameplakat eller selges med profitt.

Fotballen har blitt gjennomprofesjonalisert og gjennomkommersialisert. Da er det kanskje ikke så rart at denne tankegangen også har nådd barnefotballen her hjemme. Norsk idretts motto har lenge vært “flest mulig, lengst mulig”.

Målet med barneidretten er å favne så mange man kan, og holde dem i idretten så lenge som mulig. Det er lettere sagt enn gjort. Det er ikke alltid like enkelt å legge til rette både for de som vil være med mest for moro skyld og de som har ambisjoner om å bli best mulig.

Utviklingen med stadig flere private akademier viser at mange ønsker seg mer enn det de blir tilbudt gjennom den tradisjonelle barnefotballen. For noen er det kanskje bare snakk om at man vil ha en ekstra fotballøkt i uka, for andre kan det være at drømmen om å bli fotballproff er så sterk at man vil bruke absolutt alle verktøy som finnes for å nå toppen. Koste hva det koste vil.

Uheldige klasseskiller

I utgangspunktet er det ikke noe galt i at de aller ivrigste får et utvidet tilbud, også mens de fortsatt går på barneskolen. Barne- og ungdomsfotballen skal favne alle, både de som er med for moro skyld og de som drømmer om å bli landslagsspillere. Spørsmålet er hva som skjer med de som ikke har råd til å betale i dyre dommer for ekstra treningsøkter, personlig oppfølging og dyre turneringer i utlandet.

Det er allerede klasseskiller i barneidretten. For noen familier er treningsavgiften hos NFFs klubber mer enn nok. Hvis vi kommer dit at private akademier og personlige trenere er kravet for å bli god, kommer vi til å miste mange talenter på veien.

Selv i dagens hyperkommersielle toppfotball er det mange eksempler på fotballspillere som har lykkes på tross av forutsetningene på hjemmebane. Den lange veien til årets Champions League-finale startet i favelaen i Brasil, i en kommunal bolig i Lyons belastede forsteder eller på den fattige landsbygda i Senegal.

Liverpools nye yndling, Luis Diaz, sto uten kubb som 18-åring. Han tilhører urbefolkningen Wayuu og vokste opp i en fattig region der underernæring var et stort problem. Selv var han så tynn at mange var usikre på om han i det hele tatt hadde fysikken til å kunne bli fotballspiller.

Det er ingen grunn til å romantisere fattigdom. Historier om spillere som går hele veien fra dyp fattigdom til Champions League-finaler kan være inspirerende, men for hver eneste fotballspiller som har gått fra trange kår til millionlønninger finnes det tusenvis som aldri nådde opp. Noen av dem fordi de ikke hadde nok talent, andre fordi de aldri fikk en reell mulighet.

Dårlig økonomi = færre muligheter

Selv om det finnes mange rørende historier om fattiggutten som lykkes mot alle odds, er det fortsatt slik at dårlig økonomi gir deg færre muligheter i fotballen sammenlignet med andre spillere som er født inn i rikere familier. I en internasjonal kontekst er de fleste nordmenn rike, men det er likevel mange barn her i landet som ikke har råd til å være med på fotballmoroen hvis én-til-én-timer til en tusenlapp blir den nye normen. Økte klasseskiller i barnefotballen skaper kanskje noen vinnere, men det skaper langt flere tapere.

Hvis NFF mener alvor når de sier at fotballen skal være for alle, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, må de ta oppblomstringen av private akademier på alvor. Det finnes helt åpenbart en etterspørsel etter slike tilbud. I stedet for å uffe seg over at foreldre blar opp for dyre utenlandsturneringer bør den norske barnefotballen se på hva de kan gjøre for å holde flere inne i folden.

Kanskje kan norsk barnefotball bli bedre på å legge til rette for barn med ulike fotballdrømmer. Kanskje er mer differensiering, mer tilpasset treningsopplegg og tettere samarbeid med toppklubber veien å gå. Samtidig må fotballkretsene klare å holde prisene nede slik at barn fra alle slags familier har mulighet til å delta. De private akademiene har sannsynligvis kommet for å bli, men NFF må gjøre sitt beste for at de som ikke har råd til å være med der får like gode muligheter til å lykkes.