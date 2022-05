Buss full av barn i grøfta - alle evakuert

En buss med et idrettslag havnet i grøfta i Lom i Innlandet.

En buss kjørte fredag i grøfta på riksvei 15 i Lom. Nødetatene rykket ut.

Det ble ikke meldt om personskader, men det var ifølge politiet en «viss fare» for at bussen kunne velte.

– Bussen står delvis på bikken inn mot grøft, skrev politiet på Twitter.

Politiet melder at ambulansepersonell ser til en passasjer inne i bussen, men at det ikke er meldt om skade.

Klokken 13.45 sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum til TV 2 at bussen er sikret, og at evakuering pågår. Mellom 30 og 35 barn oppholdt seg i bussen, og blir fraktet videre med en annen buss.

Politiet opplyste først at det var en buss med skolebarn, men korrigerte i 14.05-meldingen dette til at barna tilhører et idrettslag på gjennomreise.

Brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk brannvesen sier rundt klokken 14 at de har fått alle ungene ut av bussen.

Ordfører Bjarne Eiolf Holø i Lom forteller at han har hatt møte med kommunens kriseteam i forbindelse med bussepisoden. Psykososialt team står klare til å bistå, men foreløpig har de ikke fått henvendelser om det.



Ifølge operasjonsleder Ovrum skal bussen ha kjørt ut av veien i møte med et annet kjøretøy.

– Så har bussen kommet litt for langt ut og sklidd ut, sier Ovrum.

Vegtrafikksentralen melder at riksvei 15 er stengt i begge retninger i forbindelse med evakuering av barna fra bussen.