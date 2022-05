Nytt drama for Hauger

Rivaler sjekkes for regelbrudd.

I Monaco deles førerne inn i to kvalifiseringsgrupper. Hauger var i første gruppe, og kjørte seg opp etter en svak start.

19-åringen var i ferd med sette en sterk rundetid på tampen av kvalifiseringen da Felipe Drugovich, som lå rett i front av Hauger, kjørte av. Det førte til to gule flagg, og Hauger roet ned farten.

Det gjorde ikke konkurrentene Ayumu Iwasa og Liam Lawson, som nå sjekkes for regelbrudd. Førerne er pålagt å slippe gassen under gule flagg.

Hauger endte på 6.-plass i sin gruppe, men kan avansere oppover på listene om Lawson og Iwasas tider strykes.

To hakk opp vil gjøre at han starter lørdagens sprintløp fra nest best startspor og som nummer ni i hovedløpet lørdag.

F2-reglene tilsier at rekkefølgen på start i sprintløpet snus på hodet for de ti beste i kvaliken. Søndag starter bilene etter plasseringen de fikk fredag.

Mye har gått galt for Hauger i sesongstarten. Han har hatt uflaks i en rekke løp, og sist helg ble det kun en 13.-plass i hovedløpet i Barcelona.

Saken oppdateres!