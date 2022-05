Brann kan bryte 30 år gammel forbannelse

Se Brann-Mjøndalen på TV 2 Play mandag fra kl. 17.55.

Seks seirer, to uavgjort og null tap. Brann har hatt en forrykende start på tilværelsen i Obosligaen, og nå jakter de på tabelltoppen i divisjonen.

Med seier over ligaleder Mjøndalen på Brann Stadion mandag vil de røde trone øverst. For å klare det, må de imidlertid bryte en forbannelse som har hvilt over bergenserne i lang tid.

I 2014 sendte Mjøndalen Brann ned i Obosligaen. Siden den gang har ikke de røde klart å slå bruntrøyene.



Men Branns dystre statistikk mot laget fra Nedre Eiker går langt lengre tilbake enn nedrykket for åtte år siden. Brann vant sist mot Mjøndalen i juli 1992, for 30 år siden.

– Hvorfor klarer Brann «aldri» å slå Mjøndalen?

– Det vet jeg ikke. Det var helt vilt med tilfeldigheter sist. De scoret vel på det eneste skuddet de hadde. For oss som spiller, så er ikke det noe vi tenker på. Vi må ha fokus på kampen og ikke anledningen. Vi kan ikke tenke på historien, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2, og legger til:

– Nå er det et helt nytt lag som skal prøve seg, men det hadde vært ekstremt kjekt å vinne.

Marerittkvelden: – Redde for at vi skulle bli tatt av supporterne

En av dem som debuterte for Brann i den famøse kvalikkampen i 2014 var Fredrik Pallesen Knudsen. I et intervju med TV 2 i desember, beskrev stopperen nedrykket og kampen som en tung opplevelse.

– I etterkant var det jo full fyr. Folk gråt i garderoben, sa Pallesen Knudsen.

– Vi var redde for at vi skulle bli tatt av supporterne. Jeg husker at supporterne sto på den haugen ved siden av garderoben, og Rikard (Norling) var ute og beklaget seg. De prøvde å klatre over gjerdene for å ta ham. De skulle banke ham opp.

KNUST: Skuffede Brann-supportere gråt etter at Brann rykket ned i 2014. Foto: Terje Bendiksby

Spår knalltøff toppkamp

Enda statistikken mot Mjøndalen er dyster, så er Heltne Nilsen optimistisk på eget lags vegne før toppoppgjøret i Bergen. Midtbanesjefen spår også en tøff duell på Brann Stadion mandag kveld.

– Mjøndalen ser veldig solide ut, de er vanskelig å bryte ned. Vegard Hansen, man kan kanskje kalle ham en ekspert på Obosligaen. Det blir en tøff kamp og en tøff utfordring, men jeg håper vi holder flyten. Jeg tror også at vi vinner, og jeg håper at vi fortsetter å ha den støtten som vi har hatt denne sesongen, sier Brann-kapteinen.

Etter den gode sesongstarten påpeker Heltne Nilsen viktigheten av å opprettholde flyten i jakten på opprykk.

Fakta: Ti siste oppgjør Oktober 2021: Mjøndalen 1-1 Brann Juli 2021: Brann 1-1 Mjøndalen Oktober 2020: Mjøndalen 2-0 Brann August 2020: Brann 0-1 Mjøndalen August 2019: Mjøndalen 2-1 Brann Juli 2019: Brann 0-0 Mjøndalen August 2017: Mjøndalen 1-0 Brann (NM) November 2014: Mjøndalen 3-0 Brann (kvalik) November 2014: Brann 1-1 Mjøndalen Mai 2013: Brann 1-2 Mjøndalen (NM)

– Vi har vunnet fem på rad, fire i serien. Vi har en fin flyt nå! Mot Mjøndalen handler det om tre poeng. Det vil være ett steg nærmere målet. Det er ikke sånn at det er bedre å slå dem selv om de sendte oss ned en divisjon en gang, mener Heltne Nilsen.

Nå gjenstår det å se hvilket lag som leder Obosligaen etter mandagens toppkamp på Brann Stadion.

