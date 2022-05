Amina (10) solgt for 23.000 kroner

I Afghanistan selger foreldre barna sine for å overleve. Siden Taliban tok over lider over en million barn av akutt matmangel.

I landsbyen noen timer unna storbyen Herat har salget av barn doblet seg det siste året.

– Jeg solgte datteren min på grunn av sult og fattigdom. Jeg skyldte også mye penger, over 20.000 dollar, sier moren til Amina til FRFT.

10 år gamle Amina ble for tre måneder siden solgt for rundt 2300 dollar, noe som tilsvarer rundt 23.000 kroner. Om et par uker kommer en 20 år eldre mann for å hente henne.

Da det franske TV-teamet treffer familien i byen Qala-e-Naw spør de Amina hvordan hun har det. Da sliter den unge jenta med å svare.

– Jeg drar snart, sier hun i det stemmen brister.

GRÅTER: Amina brøt ut i gråt da hun fortalte at hun måtte reise fra familien sin. Foto: FRFT, FRANCE TÉLÉVISION

– Hvordan føler du det etter at du solgte henne? Spør journalisten moren.

– Jeg har ikke noe annet valg. Det er fordi barna våre sulter, sier hun.

REGN: En liten gutt har søkt tilflukt fra regnet under en trillebår i Kabul 3. mai. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Selger et barn for å gi mat til de andre

For mange i leiren er døtrene deres den eneste rikdommen de har og mange av dem er nå ute for salg.

De hevder de ikke har noe annet valg enn å selge barna – for å hindre at søsknene deres ikke sulter.

Det sier mammaen til fem år gamle Sabera. Hun solgte og leverte nylig datteren sin til et ektepar.

Da Sabera ble solgt var hun sjenert og forstod ikke helt hva som skjedde.

Dagen etter kom tårene.

Helt til hun rømte.

– Datteren min skrek og klamret seg fast i leggen min, så de ikke skulle ta henne.

FAMILIEN: Sabera sitter til venstre. Moren hennes har ikke fortalt henne at hun har blitt solgt. Foto: FRFT, FRANCE TÉLÉVISION

– Jeg var tvunget til å selge henne, selv om jeg vet at ingen burde skille en mor fra barnet sitt. Hvordan kunne jeg gi bort en liten jente som henne? Fordi alle de andre barna mine ville dødd av sult hvis ikke.

Paret som kjøpte lille Sabera er 28 år gamle.

LANDSBYEN: Her bor innbyggerne i landsbyen Qala-e-Naw. Foto: FRFT, FRANCE TÉLÉVISION

– Vi vil gjøre alt for henne så hun er lykkelig, sier kvinnen, som kjøpte henne.

Ektemannen hennes er dagligleder i en matbutikk. Han hevder Sabera vil få et bedre liv sammen med dem.

– Vi tror at hvis hun blir boende med moren, vil hun havne på gaten. Moren hennes måtte selge henne og vi tror vi kan gi henne et bedre liv, og en god utdannelse, sier han.

FATTIGDOM: To barn er omringet av en haug med søppel i nærheten av hjemmet deres i Kabul. Bildet er tatt 18. april 2022. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Barn sulter til døde

Den humanitære krisen i Afghanistan fortsetter å vokse. Siden Nato-styrkene trakk seg ut og Taliban tok over kontrollen i august i fjor, anslår Human Rights Watch at 95 prosent av alle husholdninger har måtte leve med for lite mat.

De som har det tøffest er kvinner og barn.

SYK: Den lille gutten er innlagt på sykehus i Kabul for underernæring. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Mange kvinner får ikke lenger lov til å jobbe. For husholdninger som tidligere har levd på kvinnens inntekt har nå fått store utfordringer.

Omtrent alle husholdningene ledet av kvinner har tilgang til for lite mat, mens 85 prosent har gått til drastiske tiltak for å få tak i mat, viser en undersøkelse fra World Food Progamme.

SULT: Mange afghanske barn sulter i hjel i Afghanistan. Denne gutten får behandling for underernæring på et sykehus i Kabul. Bildet er tatt 22. mai 2022. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Akutt underernæring øker over hele landet. Innbyggerne i den lille landsbyen forteller at forholdene har blitt mye verre siden Taliban tok over.

– Siden Taliban tok over makten, har situasjonen blitt mye verre. Disse menneskene har ikke fått noe humanitær bistand, sier Arbab Yakoob, lederen for landsbyen.

Over en million barn under fem år vil oppleve underernæring i løpet av året. Fra før er sykehusene allerede fulle av syke barn, skriver nyhetsbyrået AP.

UNDERERNÆRING: En underernært baby blir veid på et sykehus i Kabul 22. mai 2022. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Nekter kvinner rettigheter

Situasjonen i Afghanistan har forverret seg siden Taliban besøkte Norge i januar. Stadig flere lover, som innskrenker kvinners rettigheter, håndheves nå.

Alle kvinner må dekke seg til i offentligheten, og hvis de bryter påbudet, da kan deres mannlige familiemedlemmer bli straffet.

Kvinnelige nyhetsankere får ikke lenger lov til å vise ansiktet sitt på TV. Det har møtt stor motstand i landet, også internt i Taliban.

Hvordan kvinnene og deres kolleger kjemper imot påbudet kan du lese mer om her: Slår tilbake mot Taliban - Nekter å gi oss.