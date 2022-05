TV 2-reporter forsøkte å møte si største frykt: – Eg vil berre vekk

For mange av oss er det heilt naturlig å føle redsel og frykt i situasjonar som er ubehagelige eller rundt dyr og gjenstander som gjer oss utrygge.

Ein høyrer ofte om fobiar knytt til sprøyter, høgder, edderkopper eller slanger. Men for meg, TV 2s reporter i Troms og Finnmark, er det noko heilt anna eg er redd for.

Nemlig fuglar.

Sjå øverst i saka korleis det gjekk da eg skulle ut på gatene i Tromsø for å møte si største frykt.

Eit mareritt

For eg har noko som heiter ornitofobi. Det betyr ganske enkelt frykt for fuglar.

Slanger og eddekoppar skremmer meg ikkje. Men ei due som går rundt beina mine når eg sit på ein benk i parken er for meg som eit mareritt.

TV 2-reporter Daniel Gangeskar er livredd alt som heiter fuglar. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Venger som slår og nebb ein ikkje kan kontrollere er noko av det eg er aller mest redd.

Som TV 2s reporter i Troms og Finnmark er eg busett i Tromsø. Når ein bur i ein slik by, so vert frykta utfordra kvar einaste dag. Måker og duer rundt kvart gatehjørne er ein del av kvardagen.

Årsaka til at eg no har laga denne saka er at mange skammer seg over å innrømme at dei har ornitofobi. Det som for mange kan vere eit koselig kjæledyr er for min del, og fleire med meg, mi aller største frykt.

Ein enkel måke er nok til at folk med ornitofobi heller går på andre sida av vegen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Noko so enkelt som å sjå Alfred Hitchcocks "The Birds" frå 1963 er heilt uaktuelt for meg.

Eg skjønar det kan sjå komisk ut når eg legg på sprang for å kome meg vekk frå ein dueflokk eller ei måke som stuper litt for nærme hovudet. Men for meg er det fullt alvor og redsel som slår inn.

Kvifor utvikler ein fobi?

Rundt 10 til 15 prosent av alle nordmenn har ein fobi. Ornitofobi er det som definerast som ei spesifikk frykt. Spesifikke frykter er kobla opp mot ting eller objekt som ein ser og opplev.

Dyrefobiar, som ornitofobi er ein del av, er slike spesifikke fobiar. Dei utviklar seg gjerne i barndommen.

Professor og psykologspesialist Catharina Wang ved Universitetet i Tromsø er ein av dei som har forska mykje på fobiar og kvifor vi mennesker utviklar denne formen for frykt.

Ho seier fryktresponsen er naturleg.

Catharina Wang har forska på kvifor folk utvikler fobi. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi mennesker har ei evne til å utvikle angst for ting som potensielt kan vere farleg. Det gjer at ein til dømes ikkje får ein fobi mot stolar eller bord, men at ein kan utvikle fobiar mot edderkopper eller fuglar.

Men nøyaktig kvifor ein utvikler ein fobi som ornitofobi, kan vere ganske samansett.

– Det kan vere ein som barn har vore i ein situasjon der det kom veldig mange fuglar over deg og hakka og stupte ned mot hovudet ditt. Det kan også vere at ein har lært at fuglar kan vere skumle vesen eller at ein har sett til dømes mor reagere usikkert rundt fuglar sjølv.

Eksponeringsterapi

For mange som har ein fobi so vil det naturlege vere å unngå det ein er redd for. Er ein redd for å fly, so vil ein unngå å fly. Er ein redd slanger, unngår ein slangar. Er ein redd fuglar, gjere ein alt ein kan for å ikkje måtte vere i nære desse dyra.

Men det å møte si største frykt kan ende opp med å vere den einaste rette medisinen. Wang anbefaler eksponeringsterapi som den beste behandlinga for å kome over ein fobi.

– Ein må avlære det ein har lært. Den einaste måten ein kan lære det på er at ein vert utsett for det ein er redd for. Men det er viktig at det skjer på ein kontrollert måte slik at angstnivået ikkje vert for høgt.

Om ein har ornitofobi so kan ein slik eksponeringsterapi rett og slett vere ein tur i parken.

Dersom ein på førehand lærer seg teknikker for å slappe av og puste roleg, anbefaler professoren å sakte men sikkert nærme seg fuglar i større og større grad.

Håpet er at denne behandlinga skal kunne gje positive opplevingar. Ein skal oppleve at det ein er redd for eigentleg ikkje er farleg.

Det kan framstå som enkelt å bli kvitt ein fobi. Men om ein kjenner frykta byrjar å kome, svetten renn og pulsen stig, so er det enklare sagt enn gjort å stå midt i ein park med ein dueflokk rundt seg.