Meghan Markle besøkte minnestedet til ofrene i Uvalde-skytingen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torsdag besøkte Hertuginnen av Sussex minnestedet til ofrene for skoleskytingen som fant sted i Uvalde i Texas tidligere denne uken.

Totalt 21 mennesker, bestående av 19 barn og to voksne, ble skutt og drept under en barneskoleskyting tirsdag. Hendelsen fant sted i byen Uvalde, Texas.

Den mistenkte gjerningsmannen, en 18-åring, handlet på egenhånd og ble skutt og drept av politiet.

Hertuginnen av Sussex, Meghan Markle, ble torsdag fotografert ved minnesmerket til ofrene utenfor Uvalde County Courthouse.

BLOMSTER: Meghan Markle legger ned blomster ved minnesmerket. Foto: Jae C. Hong

Her la hun ned en bukett hvite blomster med lilla bånd foran et kors for å vise sin støtte til ofrene og deres pårørende.

Hertuginnen bor i California sammen med ektemannen Prins Harry og deres to barn. Det er ikke kjent om Prins Harry var med på turen eller ikke.

TEXAS: Hertuginnen reiste fra California til Texas for å vise sin støtte. Foto: CHANDAN KHANNA

Ifølge talspersonen hennes tok hun turen hele veien til Texas torsdag for å personlig gi sine kondolanser og vise støtte til et «samfunn som opplever ufattelig sorg».

Hertuginnen ble ledsaget av lederen for sikkerhetsteamet hennes, Alberto Alvarez, ifølge den britiske avisen Metro.