Silje (28) gruer seg til sommerferien: – Vanskelig å si nei til barna

På sofaen foran dataskjermen hjemme i Grimstad sitter Silje Pedersen Wildhagen (28) og studerer prisene.

Drømmen for henne og samboeren er å kunne ta med de to minste til Dyreparken i Kristiansand i sommerferien.

– Vi prøver så godt vi kan å gjøre ting med barna, men det er ofte at økonomien ikke strekker til. Jeg synes det er vanskelig å måtte si til dem at vi ikke kan gjøre ting fordi det koster penger, sier Wildhagen til TV 2.

SPARER: Silje Pedersen Wildhagen regner ut hvor mye det vil koste familien å besøke Dyreparken. Foto: Terje Frøyland

– Veldig synd

TV 2 har den siste tiden skrevet flere saker om at kultur- og fritidsaktiviteter er for dyre for familier med trang økonomi.

En av gruppene som rammes av de høye prisene, er unge foreldre i etableringsfasen.

Siden Wildhagen sin 18 måneder gamle datter ble født prematurt, ble hun rådet av sykehuset til å utsette barnehagestarten til høsten. I mellomtiden har hun fått sykepenger mens hun har vært hjemme med minstejenta.

Planen nå er, at hun i likhet med samboeren, skal tilbake på skolebenken i august.

Men først står en ni uker lang sommerferie for tur, som hun kjenner at hun gruer seg til.

Det å ikke være en A4-familie hvor begge har fulltidsjobber, gjør ferieplanleggingen utfordrende.

– Vi klarer oss greit i hverdagen, men vi kjenner at vi må prioritere. Da er det veldig synd at mange av aktivitetene som er fine å gjøre som familie, har blitt så dyre, sier Wildhagen.

BARNAS BESTE: Silje Pedersen Wildhagen synes det er leit at barn ikke har samme muligheter til ferieopplevelser uavhengig av foreldrenes inntekt. Foto: Terje Frøyland

Det er tydelig at familien ikke er alene om å oppleve at det er vanskelig å få endene til å møtes.

Hos de største frivillige organisasjonene i landet er det rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier.

Rekordstor etterspørsel

Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors bekrefter rekordpågang til sommerferietilbudene overfor TV 2.

Sistnevnte kunne bare hjelpe 150 av 650 familier som har søkt om et ferietilbud hos dem i sommer.

– Dette forteller noe om at det er en krevende periode økonomisk, og at flere har behov for hjelp i ferien, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

Hun understreker viktigheten av at barn har noe å glede seg til, og at de i sommerferien kan skape gode ferieminner.

– Dette er dessverre ikke en selvfølge for alle familier i Norge, sier hun.

REKORDBEHOV: Aldri før har flere søkt om hjelp til sommerferien hos Blå Kors, sier generalsekretær Trine Stensen.

– Trist og sint

Direktør Janne Olise Raanes i Kirkens Bymisjon er svært bekymret over utviklingen.

– Jeg blir både trist og sint, fordi det er uverdig at forskjellene øker så fort som de gjør i Norge. Ingen regjeringer har klart å bremse denne utviklingen, sier hun.

Selv om Raanes er glad for at organisasjonen kan hjelpe mange familier, etterlyser hun en tydelig nasjonal strategi fra regjeringens side, som hjelper familier med dårlig råd.

– Det er fint at vi som organisasjon kan være et supplement, men det er et alvor over dette, når vi blir garantistene for at barn får fine ferieopplevelser siden familier ikke har sjans til å ha råd, sier Raanes.

Sosiologiprofessor mener at det økende behovet for hjelp til sommerferie, er et symptom på et langt større problem i Norge.

– Et symptom

– Vi ser at ulikhetene bare øker og øker i samfunnet, sier Marit Haldar, som er sosiologiprofessor ved OsloMet og leder for forskningsgruppen Cedic.

I 2000 levde fire prosent av barna i Norge under fattigdomsgrensen. I 2012 var tallet på åtte prosent, mens i 2020 hadde det økt til 11,7 prosent, ifølge tall fra SSB.

LAVINNTEKTSFAMILIER: I 2020 tilhørte 115.000 barn en husholdning som over tre år hadde så lave inntekter at det defineres som fattigdom. Grafikk: TV 2

Selv om Haldar roser frivillighets-Norge for sine hjelpetiltak, er hun bekymret for den økte pågangen.

– At de frivillige organisasjonene tar over for det som har vært velferdsstatens ordninger, er et symptom på at vi bare vil få mer ulikhet. Når man ser frivillighetssektoren øke i et land, er det et uttrykk for en svakere velferdsstat, mener forskeren.

ULIKHET: Professor Marit Haldar er bekymret for at forskjellene i Norge bare øker. Foto: Gorm Røseth / TV 2

For første gang i år tar skolen også en ekstra uke sommerferie.

Sosiologiprofessor mener at dette er med på å synliggjøre de allerede eksisterende forskjellene.

– At det er rekordlang sommerferie i år, er utfordrende for ganske mange foreldre som må jobbe, og som ikke har råd til ordninger for barna sine. Til sammenligning kan de velstående familiene kjøpe seg ekstra tilsyn til barna eller har råd til å ta seg fri, sier hun.

SOMMERFERIE: Silje håper at familien klarer å spare nok til at sommerferiedrømmen går i oppfyllelse. Foto: Terje Frøyland

Sparer for fullt

Hjemme i Grimstad har foreldrene regnet seg frem til at en tur til Dyreparken vil koste 1867 kroner for én dag for to voksne og én seks-åring. Den minste datteren får fortsatt gratis inngang.

Da har familiene også gjort tilvalgene hvor familien kan delta på «Syng med sjørøverne» og «reisen gjennom Hakkebakkeskogen».

– Det er veldig mye penger for én dag. Men for at ungene skal få en skikkelig opplevelse, så sparer vi, også får vi heller prioritere bort noe annet, sier hun.

Ved blant å gjøre smarte matkjøp i butikken, kan foreldrene legge unna mer til reisekontoen.

– Man kan også bestille unike opplevelser, som å være dyrepasser for en dag, men det blir for dyrt. Prisene på mat i parken er heller ikke spesielt rimelige, sier hun.

Familien ønsker å stå frem om problematikken i håp om at det skal bli lettere for familier med trang økonomi å dra på kultur- og fritidsaktiviteter med barna.

– Jeg er veldig for at også familier som ikke har så mye å rutte skal ha mulighet til å ta med barna på gode opplevelser, sier hun.