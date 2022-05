HRW: Fjernundervisning var et angrep på barns rettigheter

En rekke land i verden tok i bruk digitale verktøy for fjernundervisning under pandemien uten å ta hensyn til barns rett til privatliv, ifølge ny rapport.

Human Rights Watch har analysert 164 digitale læringsverktøy som ble benyttet i 49 folkerike land, blant dem USA, Tyskland og Frankrike. Konklusjonen er at 89 prosent av verktøyene krenket barns rett til privatliv.

Gjennomgangen viste at 290 selskaper siden mars 2021 har samlet inn, bearbeidet eller tatt imot barns data.

– Barn bør kunne være trygge på skolen, uansett om de er der personlig eller online, sier Hye Jung Han i Human Rights Watch.

Åpnet døra

– Når de ikke sørget for at de anbefalte læringsverktøyene beskytter barn og deres data, åpnet myndighetene i disse landene døra for selskap som har kunnet overvåke barna på nett, også utenfor skoletida og langt inn i privatlivet, sier hun.

89 av læringsproduktene som ble undersøkt, overvåket eller hadde kapasitet til å overvåke barn, i de fleste tilfellene uten verken barnas eller foreldrenes viten eller godkjennelse.

De samlet i mange tilfeller også inn personlige data som hvem barna er, hva de gjør i klasserommet, hvem familien og vennene deres er og hvilket datautstyr familiene har råd til å bruke, konkluderer rapporten.

Sporet og merket

De fleste digitale læringsplattformene har også installert sporingsteknologi som følger med på barna utenfor de digitale klasserommene og registrerer internettbruken over tid.

Noen «merket» også barn på måter som var umulig å unngå eller slette, selv om barna selv eller foreldrene og lærerne deres hadde visst om det og forsøkt.

De fleste digitale verktøyene ga også annonsører tilgang til barnas data, noe som i enkelte tilfeller også åpnet for personrettet annonsering. Dette skadet ikke bare barnas læring, men åpnet også for påvirkning av tro og meninger, slår HRW fast.