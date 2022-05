Spår Formel 1-trøbbel: – Sju lag kan trolig ikke kjøre sesongens fire siste løp

Han hevder over halvparten av de ti F1-lagene vil få trøbbel med å holde kostnadene nede. Årsaken er økte priser på omtrent alt.

– Sju av lagene kan trolig ikke delta i sesongens fire siste Grand Prix-løp med det budsjettaket som er innført i år. Det handler ikke kun om de store lagene, men også lagene i midten av feltet kjemper veldig med inflasjonen, sier Horner til BBC foran helgens VM-runde i Monaco.

– Strømregninger, levekostnader og omkostninger generelt stiger. Formel 1 er ikke et unntak for dette. Fraktprisene er blitt firedoblet, og det er ikke noe vi har kontroll over, legger Red Bull-sjefen til.

Uenige

Formel 1 har i år et totalt budsjettak på 140 millioner dollar. Det vil si litt over 1,3 milliarder kroner. Grensen ble innført i fjor for å gi en mer rettferdig konkurranse mellom lagene, og etter planen blir summen lavere i 2023.

Horner mener at Det Internasjonale bilsportforbundet (FIA) er nødt til å se på inflasjonsproblemet. Red Bull får støtte fra Ferrari, Mercedes og McLaren. Dette er alle lag med store budsjetter, og mye tyder på at inflasjonen danner en splitt i F1-feltet.

Budsjettaket rammer ikke alle lagene like hardt. Ifølge BBC stemte Alfa Romeo, Alpine, Haas og Williams imot en justering for en måned siden.

Var forberedt

Alpine-teamsjef Otmar Szafnauer sier at de hadde regnet med en inflasjon i budsjettet for 2022

– Inflasjonen var ikke uventet. Hvis vi klarer det, klarer andre det også. Jeg er ikke bare for å heve taket.

Monacos Grand Prix er sesongens sjuende VM-runde. Det skal i alt kjøres 22 hovedløp i år.

