Fryktar for tilbodet Michelle (4) treng så sårt

Fire år gamle Michelle reiser seg opp, nesten heilt på eiga hand. Eit par meter framfor henne, står ein boks med såpebobler som ein ekstra motivasjon.

Tett følgd av fysioterapeuten, går ho mot såpeboblene. Ho jublar av glede når ho når fram.

– Då Michelle kom hit for to år sidan, kunne ho ikkje sitte, krype eller reise seg opp. Sjå på henne no, seier far hennar, Tor-Helge Gilleshammer.

TRENER: Med god støtte, får Michelle hjelp til å trene på å gå. Foto: Erik Teige / TV 2

– Uvurderleg

Michelle har cerebral parese, ein hjerneskade som gjer at ho har vanskar for å bevege seg.

På Barnas Fysioterapisenter får ho, saman med barn frå heile Noreg, tilpassa treningsopplegg og tett oppfølging av fysioterapeutar som har spesialkompetanse på hjerneskadar.

– Tilbodet er uvurderleg, seier faren hennar, som har merka ein enorm framgong hos dottera dei siste to åra.

LEIK OG MORO: Fysioterapeut Christine Fosse er flink til å kombinere treninga med leik og moro. Far er med og lærer om øvingane. Foto: Erik Teige / TV 2

På Barnas Fysioterapisenter får barn med hjerneskadar trene intenstivt fem timar om dagen i periodar på tre veker i slengen. Gjennom ordninga med fritt behandlingsval, får barna og foreldra dekka alle utgiftene av det offentlege.

Men frå og med 2023 skal regjeringa avskaffe denne ordninga, og framtida til senteret er brått blitt svært usikker.

– Eg tør ikkje tenke på det ein gong, fortvilar Tor-Helge, som fryktar at tilbodet vil forsvinne.

UROA: Tor-Helge Gilleshammer er redd for kva som vil skje med tilbodet til dottera, når ordninga med fritt behandlingsval blir avskaffa i 2023. Foto: Erik Teige / TV 2

Slik fungerer ordninga fritt behandlingsval Gjennom fritt behandlingsval kan pasientar i spesialisthelsetenesta velje kvar dei vil ha behandling på det offentlege si rekning.

Pasienten kan velje mellom offentlege behandlingsstadar, private som har avtale med det offentlege og private behandlingsstadar som er godkjent av Helfo.

Om lag 21.200 pasientar mottok tenester hos leverandørar registrert i godkjenningsordninga i 2021. Det er om lag 3.3000 fleire pasientar samanlikna med 2020.

I 2021 vart det utbetalt 514,9 millionar kroner i utbetalte refusjonar i samband med ordninga.

Ordninga blei innført i 2015 av Solberg-regjeringa.

Støre-regjeringa vil avskaffe ordninga i 2023. Kjelde: helsenorge.no

Står i fare

Også dagleg leiar for senteret, Camilla Skagen, fryktar no for framtida til senteret. Skagen er redd dei må legge ned når regjeringa neste år avskaffar ordninga med fritt behandlingsval.

– Me håpar dei kjem med alternative løysingar for små ideelle organisasjonar som leverer nasjonale og spesialiserte tilbod slik som dette. Viss ikkje er eg redd me må legge ned. Det vil få store konsekvensar for barna som treng dette tilbodet, og for fagmiljøet som blir lagt ned, seier Skagen.

UROA: Fysioterapeut Camilla Skagen er dagleg leiar i Stiftinga Barnas Fysioterapisenter. Ho er uroa for at dei blir nøydd å legge ned tilbodet. Foto: Erik Teige / TV 2

Frå januar neste år legg regjeringa opp til at private aktørar må inngå eigne avtalar med helseregionane, for at dei skal kunne tilby tenester på staten si rekning.

Men Skagen fortel at det er langt mellom anbuda retta mot så små, spesialiserte tilbod. I tillegg søker regionale helseføretak etter tenester innanfor deira geografiske områder.

– Anbuda er ingen løysing for oss som tilbyr unike tenester til ei lita pasientgruppe, på tvers av helseregionane i heile landet.

Skagen fryktar dei dermed ikkje vil kunne gi eit nasjonalt tilbod, og at foreldre i så fall vil bli nøydd til å dekke utgiftene sjølv.

– Eg er redd dette vil føre til ei meir todelt helseteneste, der det berre er dei som har råd til å betale sjølv for behandling, kost og losji, reise og tapt arbeidsforteneste som får tilgang på slike tilbod.

Reagerer

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier uroa til foreldre og tilsette ved senteret gjer sterkt inntrykk.

Ho og partiet er forkjemparar for ordninga med fritt behandlingsval, og meiner avskaffinga vil ta det norske helsevesenet i feil retning.

– Det vil jo vere katastrofe for mange norske familiar viss dette tilbodet forsvinn eller berre blir for dei som har pengar. Dette er ei retning i helsevesenet me ikkje kan sjå på, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug, då ho og Bård Hoksrud besøkte senteret i Bergen.

Ho ber helseminister Ingvild Kjerkol om å komme på bana.

Avvikling av fritt behandlingsvalg kan gå utover spesialiserte tilbud som Barnas Fysioterapisenter. Foto: Erik Teige / TV 2

– Her må regjeringa finne løysingar, om det så er å gi pengar direkte til dette tilbodet. Det er forferdeleg dumt at dette går med i dragsuget fordi dei avskaffar fritt behandlingsval, seier Listhaug.

Ser på ordningar

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er på si side ikkje i tvil om at avskaffinga heller tar helsevesenet i riktig retning.

– Denne regjeringa vil prioritere vår felles, offentlege helseteneste. Me meiner samhandling med private aktørar er best når det skjer gjennom avtalar, ikkje ei sentral godkjenningsordning, seier Kjerkol.

Ho forsikrar samstundes om at dei jobbar med løysingar for tilbod slik som Barnas Fysioterapisenter, men at løysingane ikkje vil vere klare før avskaffinga er blitt ein realitet i januar 2023.

VIL BLI BETRE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Ap, meiner samarbeid med private aktørar i helsevesenet best skjer gjennom ei avtaleordning, ikkje ei godkjenningsordning. Foto: Erik Teige / TV 2

– Me har bedd helseregionane om å sjå på tilbod som fyller eit regionalt eller nasjonalt behov, og sjå om dei kan bli ført vidare gjennom avtalar. Dette jobbar helseregionane med fram til neste år, når denne avviklinga blir ein realitet, seier Kjerkol.

– Når kan du gi eit svar?

– Det vil vere 1. januar neste år, når me legg fram statsbudsjettet. Då er denne ordninga historie, og då har me alternativa på plass.

Dagleg leiar Camilla Skagen er ikkje trygga av svaret til helseministeren.

– Først etter avvikling, vil me få vite om tilbodet barna får gjennom dagens felles offentlege helseteneste får halde fram, eller om regjeringa fjernar eit unikt og landsdekkande tilbod til barn med hjerneskade. Dette gir stor uvisse over lang tid og er ei belasting for barna, foreldra og dei tilsette, seier Skagen.

Håpar på løysing

I mellomtida trener Michelle alt ho kan, mens ho kan.

Foreldra hennar håpar tilbodet vil halde fram, slik at Michelle kan trene seg opp og bli mest mogleg sjølvstendig.

– Eg er redd utviklinga vil bremse opp dersom me mister tilbodet. Ho er kome langt, men me er langt i frå mål enno, seier Tor-Helge.