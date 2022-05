Kan få drømmen oppfylt: – Er nesten ikke til å tro

Storhamars håndballjenter låner CC-Amfi for å sette publikumsrekord. Det kan gi Champions League-plass.

– Det er det som er unikt med Hamar: Det er en veldig liten by, men nå ser vi fulle hus i fotballen, fulle hus i ishockeyen og nå med 6000 mennesker på håndballen, sier ishockey-veteranen Patrick Thoresen om hjembyen.

For Hamar er ikke stort, men det huser hele tre eliteserielag i tre forskjellige lagidretter.

– Det er kudos til Hamar-folket og sponsorer som er med på alle tre idrettene, og mest av alt til mannen i gata som stiller opp for byen sin, legger Thoresen til.

HamKam fyller Briskeby og Storhamar Hockey hadde «mætt fjøs» i CC-Amfi gjennom sluttspillet. Nå skal Storhamars håndballjenter gjøre det samme.

– Det er nesten ikke til å tro. Vi elsker å spille foran publikum, og endelig får vi en skikkelig stor greie her, og det mot Vipers. Det blir så utrolig kult, sier Anniken Obaidli.

Drømmen om Champions League

Andre sluttspillfinale mellom Vipers og Storhamar blir noe eget - Hamars håndballjenter har fått låne arenaen til klubbens hockeygutter.

CC-Amfi blir fylt opp med publikum og det er duket for håndballfest.

– Jeg synes det er morsomt at man er frempå og prøver å lokke Hamar-publikummet. De blir ivrige på sånne type arrangementer og det ser man på antall solgte billetter. Jeg heier veldig på dette og håper det blir en utrolig fet ramme både rundt og på banen, sier HamKams Kristian Eriksen.

MÆTT FJØS: Storhamars håndballjenter ser ut til å få et fullsatt CC-Amfi i kampen mot Vipers. Slik så det ut under sluttspillet for Storhamars ishockeygutter. Foto: Javad Parsa

Og det er en helt spesiell grunn til at håndballjentene har flyttet kampen sin til den gamle OL-arenaen.

Norge har kun én sikra plass i Champions League. Det er vinneren av sluttspillet som får plassen, men nummer to er i posisjon til å søke om "wild card". Det er mye som spiller inn om man får det eller ikke, blant annet arrangement og engasjement i og rundt klubben.

På herresiden er det nettopp det Elverum har fått til etter å ha, for eksempel, fylt Håkons Hall.

– Det hadde vært helt sykt og det er jo en drøm. Tenk å få spille Champions League med Storhamar, forteller Obaidli og fortsetter.

– Det viser at man har anlegg og alt det rundt med frivillige og hjelp. Det er ikke alle som har de ressursene og får spille i en så stor hall. Jeg tror det har alt å si, slår hun fast.

– Man må jo starte et sted. Og hva er ikke bedre enn å starte her? spør Kristian Eriksen og peker rundt seg inne i CC-Amfi.

Publikums-bonanza

Obaidli er inne i sin første sesong for Storhamar etter å ha spilt for moderklubben Molde i alle år. Bakspilleren er imponert over idrettskulturen som finnes på Hamar.

– Jeg merka fort at man gikk på kampene til hverandre, og jeg har vært på både kampene til fotball- og ishockeygutta. Det er veldig kult at det er så mange som er engasjert i idrett, sier Obaidli.

Obaidli, Thoresen og Eriksen trekker alle frem de frivillige rundt klubbene og folket på Hamar som helt avgjørende.

FULLSATT: Briskeby har blitt et samlingspunkt når HamKam spiller hjemmekamper i Eliteserien. Foto: Geir Olsen / NTB

Og Eriksen har merket et taktskifte i supporterkulturen.

– Før synes jeg at vi i HamKam tok mange publikummere fra Storhamar Hockey, og nå de siste årene har hockeyen vært hovedfokuset på Hamar. Det har nesten vært litt kniving der, men nå føler jeg klubbene samarbeider og backer hverandre. Vi skaper engasjement sammen, og det synes jeg er riktig tenkning og utrolig positivt, forteller HamKam-spilleren og får støtte fra Thoresen.

– Det tror jeg er helt essensielt: At klubbene samarbeider og lærer av hverandre. Hockeyen har mye å lære av håndballen, og håndballen har mye å lære av fotballen. Det går i en sirkel, så god kommunikasjon mellom de tre lagidrettene tror jeg er veldig viktig, følger Thoresen opp.