Nå kan du melde deg på The Voice 2023

Har du Norges beste stemme? Vil du være med på The Voice, eller kjenner du noen som burde melde seg på?

The Voice er klar for en ny sesong og nå kan DU melde deg på, ved å følge linken her!

The Voice er et av Norges største musikkprogrammer, og gir utvalgte artister fra hele landet en unik mulighet til å vise frem sitt talent. Samtidig får du jobbet med noen av Norges beste og mest profilerte musikere for å utvikle talentet ditt. Og ikke minst får du muligheten til å konkurrere om en platekontrakt med et av verdens største plateselskap.

Vi er på jakt etter etablerte artister og unike talenter som har det lille ekstra, samt et ønske om å utfordre seg musikalsk, og få vist frem sitt artisteri.

Opptak vil foregå fra oktober 2022, men vi begynner å møte potensielle kandidater allerede i august. For å gi oss og deg selv best mulig tid til forberedelser, anbefaler vi at du melder deg på så fort som mulig.

Hva venter du på?

Meld deg på nå!

Har du et godt tips, og ønsker å melde på noen du kjenner, er det også fullt mulig. Bare følg linken over og huk av at du melder på noen andre, så tar vi kontakt.