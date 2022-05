Åpner opp om frieriet: – Jeg holdt på å bli kvalt!

Midt under pandemien fant artist Ulrikke Brandstorp den store kjærligheten. Det til tross for at manageren hennes hadde gitt henne streng beskjed om å holde seg unna dating i denne perioden.

– Tingen var at jeg hadde datingforbud under Melodi Grand Prix og Eurovision, men så ble Eurovision avlyst og da var jeg rett på Tinder og tenkte: «Nå har jeg tid til å finne drømmemannen». Også var det en fyr med langt hår og tatoveringer som hadde «superliket» meg, så da matchet vi på en torsdag og søndag møttes vi, sa hun til God morgen Norge i mars.

Under samme intervju innrømmet artisten at hun ønsket å bli fridd til, og at hun begynte å bli utålmodig.

– Her om dagen sa jeg at: «Nå må du passe deg, for snart frir jeg» og det fikk jeg ikke lov til.

Og det slapp hun. 1. mai, på parets toårsdag, gikk kjæresten Oskar Nordberg ned på kne.

– Man blir nyforelsket på nytt og det er helt fantastisk. Jeg hadde så lyst til at han skulle fri, for han er drømmemannen, men det var stas at han fridde på egne premisser.

Satte maten i halsen

I forkant av frieriet hadde Oskar ringt foreldrene til Ulrikke for å be om datterens hånd.

– Mamma ble veldig rørt og hun elsker Oskar av hele sitt hjerte, men siden jeg hadde tullet så mye med det og mast om det på TV, så grillet hun han litt og spurte: «Dette vil DU ikke sant?» og det ville han.

Artisten selv hadde et lite håp om at det skulle skje denne dagen. På formiddagen dro paret ut til Ås, stedet hvor de hadde brukt mye tid sammen det første året som kjærester.

– Jeg prøvde å se oppi lomma om det var noe der, også så jeg noe svart oppi jakkelomma, og ble jeg sånn: «Herregud!», også var det bilnøkkelen. Så da tenkte jeg: «Okei, nå MÅ jeg roe meg ned», sier hun og fortsetter:

– Vi spiste og jeg holdt på å bli kvalt, for jeg satte maten i halsen, så vi ordnet og styret med det og til slutt fridde han. Det var kjemperomantisk og han sa så mye fint. Han gråt og jeg gråt, og jeg ropte: «På ekte? På ekte?». Jeg slang meg rundt halsen på han, og helt tilfeldig ringte kirkeklokker akkurat da.

Brud i 2024

Ettersom Ulrikke er aktuell med hovedrollen «Sophie» i Mamma Mia-musikalen på Folketeateret, måtte hun rett på jobb etter frieriet. Selv om hun gjerne skulle hatt dagen fri, tror hun at det må ha vært hennes beste forestilling noensinne.

– Mamma Mia handler om at jeg skal gifte meg, så jeg hadde så overtenning. Når de venninnene mine ropte: «Du skal gifte deg!» sa jeg: «Ja, jeg skal det!!» og publikum ante ingenting.

FEIRET FRIERIET: Oskar arrangerte en overraskelsesfest for å feire nyheten. Foto: Instagram, @ulrikkeofficial

Og den begivenhetsrike dagen stoppet ikke der. Da hun kom hjem igjen, hadde Oskar samlet familie og venner til en fest for å feire forlovelsen.

Nå er paret i full gang med bryllupsplanleggingen.

– Vi lusker på 2024, fordi vi trenger litt tid og vi må spare, for det er dyrt. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle ta det rolig, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg må gønne på og spare penger, avslutter artisten.