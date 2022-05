Strammer kraftig inn på nødpass: Dette er de nye kravene

TV 2 meldte tidligere denne uken at Politidirektoratet jobbet på spreng for å få klar en forskrift som trolig vil trolig knuse feriedrømmen for en del nordmenn.

Et sted mellom 300.000 og 400.000 nordmenn står uten gyldig pass akkurat nå. At mange ikke har hatt bruk for passet sitt på to år, har bidratt til at det er ekstrem pågang og lange ventetider på time hos passkontorene.

Når det i tillegg er råvaremangel på elementer som er sentrale i produksjonen av selve passet, gjør dette at ventetiden på å få selve passet levert, er mangedoblet.

– Ikke nok til alle

Totalen av dette har gjort at mange derfor lener seg på en siste mulighet, nemlig nødpasset. Norge har begrenset med nødpass på lager, og også produksjonen av disse er rammet av råvaremangelen. Det er derfor Politidirektoratet nå ser seg nødt til å stramme inn kriteriene for hvem som faktisk kan få nødpass fremover.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Fra mandag 30. mai er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass. Feriereiser faller ikke under kriteriene.

– Produksjonsproblemene på pass påvirker også nødpass. For å sikre at de som er i en nødsituasjon skal få tilgang på nødpass, blir reglene midlertidig strammet inn fra natt til mandag. De som har hatt time på passkontoret, samt bestilt utenlandsreise, senest 28. april vil også få nødpass, skriver Politidirektoratet om de nye kravene.

Kun nødsituasjoner

Følgende krav vil gjelde fra 30. mai:

– Det er bare du som er i en nødssituasjon eller du som har særlige grunner som kan søke om nødpass. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller dessverre ikke under kriteriene, skriver politiet på sine sider.

Videre skriver politiet at følgende krav til dokumentasjon gjelder i alle situasjoner:

Politiet gjør en vurdering av både behovet ditt og dokumentasjonen din.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

I tillegg må du vise frem dokumentasjon av reise eller plan for reise, som flybilletter, hotellreservasjon, eller lignende.

Politiet er ikke ansvarlig hvis søker ikke har forsikring eller avbestillingsmuligheter for reise som allerede er bestilt.

Vandvik i Politidirektoratet sier videre at de følger situasjonen og utviklingen nøye.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og vil justere kriteriene hvis de ikke har god nok effekt eller at tilgangen på nødpass endrer seg, sier Vandvik.

Frem til 30. mai kan man søke om nødpass under følgende kriterier:

– Du kan søke om nødpass dersom det har gått 10 dager etter at du har fått SMS om at passet eller ID-kortet er postlagt og du ikke har mottatt det, eller det er syv dager eller kortere til reisen din, skriver politiet.