Må tilbakekalle over 5.000 biler i Norge

Over 5.000 eiere av Volvo XC40 Recharge blir i disse dager kontaktet av importøren – og må levere bilene sine på verksted.

Årsaken er en ny tilbakekalling som gjelder biler produsert mellom september 2020 og august 2021.

Konkret gjelder dette 5.388 biler i Norge. Nå skal Volvo rette en feil på ledningsnettet i i disse.

Ingen ulykker

Det var nettstedet DinSide som først skrev om saken. Årsaken til tilbakekallingen er fare for rust på en sensor til gasspedalen. Dette kan i verste fall gjøre at bilen akselererer av seg selv, uten at sjåføren tråkker på gassen.

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

Volvo skal ikke ha mottatt noen rapporter om ulykker eller personskader som følge av dette.

– Volvo Cars har identifisert en feil som gjør at ledningsnettet kan bli skadet og at det kan oppstå vanninntrengning. Dette kan igjen forårsake korrosjon i kretser knyttet til gasspedalsensoren, som potensielt kan føre til feilaktige signaler fra pedalen. Avhengig av hva slags signalfeil som oppstår kan kundene oppleve utilsiktet akselerasjon, ingen akselerasjon, tap av drivkraft eller at bilen ikke starter, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Henning løser et stort problem for mange norske bileiere

Volvo XC40 har vært en stor suksess i Norge, det merkes også på antallet biler som nå tilbakekalles.

Utbedres gratis

Han legger til:

– Tilbakekallingen gjøres fordi sikkerhet er av aller høyeste prioritert for Volvo og gjøres som et forebyggende tiltak for å unngå potensielle problemer i fremtiden.

Konkret skal feilen rettes ved at det settes inn en kabelskjøt som vil forhindre vanninntrenging i kretsen. Volvo vil også kvalitetssikre og inspisere gasspedalen og koblingsterminalen for korrosjon, og erstatte delene for kundene dersom det oppdages feil.

Feilen utbedres gratis ved et av Volvos verksteder. Importøren ber kunder som har spørsmål kontakte sin lokale Volvo-forhandler eller Volvo Cars’ kundesenter.

Tilbakekalte 19.000 biler – på grunn av edderkopp-angrep

Video: Denne Volvoen er en av Norges mest populære bruktbiler