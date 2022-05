Ber nordmenn være obs: – Tar stikkprøver

Selv om livet er så godt som tilbake til normalen etter to år med pandemi, må nordmenn passe seg for å gå i fella når de reiser i Europa i sommer.

Faktisk gjelder dette for flere av nordmenns feriefavoritter, og også barn ned til seks år kan bli bedt om å vise gyldig dokumentasjon.

Har du ikke koronasertifikatet i orden, kan du risikere isolasjon og krav om test ved reiser til disse syv landene i Europa:

Spania

Italia

Frankrike

Portugal

Tyskland

Kypros

Malta

– Tar stikkprøver

Både overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, ber folk være obs på at de må ha papirene i orden om de skal til noen av de nevnte landene i sommer.

– Ved innreise kreves koronasertifikat eller tilsvarende dokumentasjon for vaksinasjon, tidligere sykdom eller testing, sier Aavitsland til TV 2.

BER FOLK VÆRE OBS: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Selv om mange nordmenn nok kanskje allerede har reist i disse landene uten å vise koronasertifikat, er det likevel slik at det kan skje at man blir kontrollert, sier Nakstad.

– I disse syv landene brukes koronasertifikatet for alle over tolv år, og noen steder for de over seks år. Det er nok slik at de tar stikkprøver, og ikke slik at man kontrollerer alle.

EU-parlamentet har bestemt seg for å forlenge bruken av koronasertifikat ut juni neste år. FHI sa torsdag til TV 2 at de mener koronasertifikatet bør skrotes så fort som mulig. Dette begrunnes først og fremst med at også vaksinerte blir smittet og kan smitte videre.

– Reglene er tydelige

Ifølge Nakstad har bruken av koronasertifikat avtatt gradvis mer og mer de siste månedene, og stadig flere land annonserer at de ikke lenger bruker det ved innreise. Samtidig er det enkelte land som fortsatt bruker det ved store arrangementer innenlands.

– Er det hensiktsmessig å bruke koronasertifikatet nå, Nakstad?

– Det brukes jo mindre og mindre. Og de landene som har regelverk for det har jo også regler som sier at hvis du kommer til landet og ikke har gyldig sertifikat, så er det selvisolering med påfølgende test som er regelen. Hvorvidt dette praktiseres eller ikke, er nok litt ulikt. Men reglene er tydelige i de syv nevnte landene.

BER FOLK SJEKKE: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Om reiselystne nordmenn frykter smitte og er usikre på situasjonen i Europa, kommer den assisterende helsedirektøren med en svært oppløftende oppsummering.

– I hele Europa er det stadig fallende smittetall. Man tester færre også selvsagt, så man har ikke like god oversikt, men det er ingen dramatisk utvikling av innleggelser på sykehus heller. Så det ser ut som hele Europa nå er i ferd med å gå inn i en fredeligere fase, akkurat som sommeren i fjor og sommeren 2020.

– Sjekk hva som gjelder

Nakstad har følgende oppfordring til nordmenn som skal på ferie til utlandet i sommer:

– Sjekk hva som faktisk gjelder av regler i landet du skal reise til. Da vil man se at noen land fortsatt bruker koronasertifikat, og det er lurt å sette seg inn i det og sjekke at sertifikatet fungerer hvis man skal reise til disse landene.

Og har du ikke gyldig koronasertifikat, finnes det også råd.

– Hvis man ikke har gyldig koronasertifikat for seg selv eller deler av familien, så går det an å teste seg før man reiser. Dette finner man også informasjon om på EUs sider.

Selv om en del av feriefavorittene sjekker koronasertifikatet fortsatt, kan nordmenn ifølge FHI-overlege Aavitsland reise til Danmark, Finland, Sverige, Island, Nederland, Hellas, Kroatia, Sveits og Storbritannia uten å måtte vise koronasertifikat eller tilsvarende dokumentasjon for vaksinasjon, gjennomgått koronasykdom eller test.

Dette gjelder i de syv landene som fortsatt sjekker koronasertifikatet:

Spania: Kan kreve å se koronasertifikatet hos de over 12 år. Landet anser koronasertifikatet for gyldig i ni måneder etter andre dose, mens det gjelder uten tidsbegrensning for de som har tatt tre doser. For de mellom 12 og 18 år er sertifikatet gyldig uten tidsbegrensning etter andre dose. Hvis du ikke har gyldig koronasertifikat, kan du få dette ved å registrere en positiv PCR-test som ikke er mer enn seks måneder gammel. Eller du kan teste deg før avreise. Da må du ha negativ PCR-test som er tatt innenfor 72 timer før du ankommer Spania, eller innenfor 24 timer før du ankommer, om du velger hurtigtest. Les mer her!

Italia: Har regler om at alle over seks år må ha gyldig koronasertifikat. Sertifikatet er gyldig i ni måneder etter andre dose, og uten tidsbegrensning etter tredje dose. Registrerte positive PCR-tester gir gyldig koronasertifikat i seks måneder etter at testen ble tatt. Man kan også teste seg før avreise. PCR-test må være tatt maks 72 timer før du ankommer landet, mens det er 48 timer før ankomst som gjelder for hurtigtest. Viktig: Disse reglene gjelder til og med 31. mai. Hva som skjer med reglene etter det er usikkert. Les mer her!

Frankrike: Bruker koronasertifikat for de over 12 år. Sertifikatet er gyldig i ni måneder enten du har tatt to eller tre doser. Om du får registrert en positiv PCR-test i sertifikatet er dette gyldig i seks måneder etter at testen ble tatt. Ved testing før ankomst må du ta testen innenfor 72 timer ved PCR-test og 48 timer med hurtigtest. Les mer her!

Tyskland: Bruker sertifikat hos de over 12 år. Det er gyldig i ni måneder etter fullvaksinering, altså etter to doser. Man kan også komme inn i landet uten restriksjoner hvis man har testet positivt på PCR-test og registrert dette i koronasertifikatet, men i motsetning til de fleste andre land gjelder dette bare i tre måneder (90 dager) fra positiv test, ikke seks måneder. Ved testing før ankomst må du, uavhengig om det er hurtigtest eller PCR-test, ha testet deg innenfor 48 timer før du kommer til landet. Les mer her!

Portugal: Krever koronasertifikat hos alle over 12 år. Sertifikatet er gyldig i ni måneder etter to doser og uten tidsbegrensning etter tre doser. For de under 18 år gir to doser gyldig koronasertifikat uten tidsbegrensning. Har du registrert positiv PCR-test i koronasertifikatet er dette gyldig i seks måneder etter at du tok testen. Ved test før ankomst er det innenfor 72 timer før du ankommer landet ved PCR-test og 24 timer ved hurtigtest, som gjelder. Les mer her!

Kypros: Alle med to vaksinedoser har gyldig koronasertifikat i ni måneder etter siste dose. For de med tre doser eller reisende under 18 år med to doser gjelder det ingen tidsbegrensning. Det kreves sertifikat for alle over 12 år. Ved positiv PCR-test som er registrert i sertifikatet er gyldigheten seks måneder etter at testen er tatt. Ved testing før innreise må PCR-test være tatt innenfor 72 timer før ankomst, mens kravet er 24 timer med hurtigtest. Les mer her!

Malta: Krever koronasertifikat for alle over seks år frem til 6. juni. Etter 6. juni kreves det for alle over 12 år. Etter to fullførte vaksinedoser er sertifikatet gyldig i ni måneder, mens det er gyldig på ubestemt tid etter tre doser. For de under 18 år gir to vaksinedoser gyldig koronasertifikat på ubestemt til. Ved positiv PCR-test registrert i koronasertifikatet er det gyldig i seks måneder etter at testen ble tatt. Om man i stedet for gyldig koronasertifikat velger å teste seg før innreise må man ta PCR-test innenfor 72 timer før ankomst, mens man må ta hurtigtest innenfor 24 timer før ankomst. Reisende som ikke har gyldig koronasertifikat må i karantene i 10 dager, med mulighet for å avslutte karantenen på dag åtte ved negativt testresultat på dag syv. Les mer her!

