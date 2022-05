Reagerer kraftig på måltid servert på sykehjem i Drammen: – Det er et hån

Etter at Kjellaug-Marie Røneid (69) og mannen hadde feiret barnebarnet sin bursdag på Losjeplassen bo- og servicesenter i Drammen, gikk hun for å hente middag til sin sengeliggende ektemann:

– Jeg gikk inn til personalet og ba om mat. De serverte noe som for meg så ut som en hvit fiskekake, men det skulle visste være en stor fiskebolle.

Videre forklarte personalet at de ikke hadde fått tilstrekkelig med poteter, og at gulrøttene var så harde at de ikke kunne servere det til Røneid sin mann.

– Matlysten var nok ikke topp, siden han ikke var i form, men måltidet som ble servert gjorde ikke matlysten noe bedre.

Til dessert ble beboerne servert sviskekompott med melk.

– Det er et hån. De kan ikke vente at eldre holder vekten med den maten der. Den respekten som blir vist de eldre ved å servere denne middagen er ikke stor, sier Røneid.

Drammens Tidende omtalte saken først.

Håper de tar ansvar

Ifølge Røneid så det ut til at flere i spisesalen hadde fått servert det samme måltidet.

– Men hvordan den smakte, og om de fikk servert gulrøtter eller poteter, kan jeg ikke uttale meg om. Men jeg håper at de som er ansvarlig for dette får vite om dette, og at de tar ansvar, sier hun.

– Spurte du personalet om det var mulig å koke gulrøttene for å gjøre dem mykere?

– Jeg kommenterte det overhode ikke, og det gjorde ikke personalet heller, svarer Kjellaug fortvilet.

– Høres veldig underlig ut

TV 2 har spurt Anita Korsbøen Andersen, virksomhetsleder for Losjeplassen, om hun ønsker å svare på påstandene. Det har Korsbøen Andersen takket nei til.

Men til Drammens Tidende sier Korsbøen Andersen at alle pasientene skal få fullverdige middagsporsjoner:

– Det høres veldig underlig ut at de ikke skal ha fått poteter og grønnsaker servert til, for alle middagene skal være fullverdige middagsporsjoner for pasienter. Det er Drammen kjøkken som har ansvaret for maten som blir servert, og den er kvalitetssikret og har godt næringsinnhold, sier Korsbøen Andersen.

Hun stiller seg uforstående til at det ikke har blitt servert poteter eller gulrøtter.

– At det ikke skal ha vært poteter igjen, eller at de ikke har fått gulrøtter, stiller jeg meg uforstående til. Hvis så er tilfelle er det første gang jeg har hørt om, og det er vanskelig for meg å si hva som kan ha skjedd, sier hun til avisen.

I tråd med norske ernæringsråd

Jarle Kristoffersen er virksomhetsleder for Drammen kjøkken. De leverer mat til samtlige sykehjem i Drammen. Totalt leverer de rundt 500 middager hver dag.

Ifølge Kristoffersen er måltidene alltid satt sammen i henhold til norske ernæringsråd, og han påpeker at kjøkkenet har en egen ernæringsfysiolog som gjennomgår aller oppskrifter og menyer.

Videre forklarer han at maten blir levert frossent, og at det er sykehjemmene som selv har ansvar for å varme opp maten før servering. Han ønsker derfor ikke å svare på hvordan måltidet ble servert på Losjeplassen bo- og servicesenter torsdag kveld, og henviser derfor til Korsbøen Andersen.