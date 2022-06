Mangla mattelærarar – fann ei kreativ løysing

Då Tertnes videregåande skule oppretta skuleklassar for ukrainske ungdommar, fann dei ikkje ein einaste mattelærar. Så fekk dei ein idé.

Ukrainske ungdommar mista skuletilbodet sitt over natta då dei måtte flykte frå heimlandet.

Mange av ungdommane som kom til Bergen ønska eit skuletilbod.

– Elevane fortel at skulen er ein fristad for dei, seier avdelingsleiar for elevtenesta ved Tertnes vgs, Anne Berit Amdal Roksvåg.

Men for at elevane skulle få eit skuletilbod trong dei også lærarar.

Umogleg å finne mattelærarar

Skulen oppretta to skuleklassar midt i vårsemesteret. Dei hadde ein del ressursar sjølv, men mattelærarar blei ei vanskeleg stilling å fylle.

Skulen kontakta fleire vidaregåande skuler i Bergen. Til og med ungdomsskulane blei kontakta.

Det var heilt skrapt for mattelærarar i Bergen. Så fekk fylkeskommunen ein idé.

Dei kontakta Universitetet i Bergen og det Matematiske institutt. Endeleg fekk dei napp.

Masterstudentane blir redninga

Fire masterstudentar melde si interesse og stilte opp med éin gong.

– Eg såg på det som ei gylden moglegheit, både for min eigen erfaring og fordi eg er glad i å jobbe med mennesker. Eg hadde lyst å hjelpe til der det var behov, seier Alexsander Ehamparam.

LEKTORUTDANNING: Alexander Ehamparam studerer ved Universitetet i Bergen. Han er glad i jobbe med mennesker. Han ønsket å hjelpe til der det var behov. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Ehamparam går fjerde året på lektorutdanning ved Universitetet i Bergen. Han tek faga kjemi og matematikk.

Saman med medstudent Sondre Waage Kolbeinsen underviser dei ein av klassane på Tertnes vgs.

– Det å kome inn i ein klasse med eit så variert nivå og kunne planlegge ein time som treff elevane best mogleg, er kanskje det som gir meg mest verdi som framtidig mattelærar, seier Kolbeinsen.

Alderen blant elevane varierar mykje. Klassen dei underviser har eit aldersspenn frå 15 til 18 år.

– Det var ei utfordring å finne eit opplegg som passa alle elevane. Derfor er vi også to lærarar i timen, sånn at vi kan gå rundt og hjelpe alle samstundes, fortel Ehamparam.

Dobre ranok, god morgon

TV 2 blir med inn i ein mattetime på Tertnes skule. Elevane sit engasjert og følger med på masterstudent Ehamparam. På tavla har han matte-programmet «Mathler».

Elevane gir moglege løysinger på problema som er på tavla. Alt foregår på engelsk.

Eller nesten alt. Kolbeinsen er flittig på å bruke ukrainske gloser han har lært seg. «Dobre ranok, god morgon».

– Eg synast det er interessant med framandspråk, det å kunne snakke på engelsk, og av og til måtte kommunisere på ukrainsk. Ikkje at eg er noko særleg god, men eg plukkar opp ein glose her og der, seier Kolbeinsen og ler.

MASTERSTUDENT: Sondre Waage Kolbeinsen underviser i matte. Han er flittig på å bruke ukrainske gloser i undervisninga. Det sett elevane pris på. Foto: Kåre Breivik / TV2

Elevane sett pris på forsøka.

– Dei er så søte som prøvar å lære seg ukrainske ord. Vi har ikkje like hyggelege lærarar heime, her er lærarane meir som vennane dine, seier Yeva Kodatska og smiler.

Kodatska forklarer at skulesystemet i Norge er annleis frå det ukrainske. Heime i Ukraina går ho allereie på universitetet, ho er berre 17 år.

Ein fristad for ungdommane

I ein ny og framand kvardag har skulen blitt staden ungdommane får senke skuldrene.

– Vi har prøvd å lage ein så normal skulekvardag som mogleg, ut ifrå situasjonen dei er i. Dei var veldig klar for å kome på skulen, få eit dagtilbod og kome i kontakt med både norske elevar og ungdommar frå Ukraina, fortel Roksvåg.

MATTETIME: Ukrainske elevar får matte undervisning på Tertnes videregående skole i Bergen. Mattelærarane er masterstudentar frå Universitetet i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV2

Dei ukrainske ungdommane har på kort tid slått rot på skulen. Allereie har dei fått inn representantar i elevrådet.

Kodatska er veldig glad for at ho får eit skuletilbod medan ho er i Norge som flyktning.

– Eg er så glad for å vere her. Eg set pris på hjelpa og at eg får undervisning, seier Kodatska.