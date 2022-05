Jude Law spiller i ny «Star Wars»-serie

Det melder Variety.

Den britiske skuespilleren Jude Law (49) skal spille i den nye «Star Wars»-serien «Skeleton Crew». Det har tidligere i mai blitt rapportert at serien er under produksjon.

Beskrivelsen som er blitt gitt, er at serien finner sted under rekonstruksjonen etter «Return of the Jedi» som følger imperiets fall. Handlingen er enn så lenge en hemmelighet.

Den er skapt og produsert av regissør Jon Watts og forfatter Chris Ford som laget «Spider-Man: Homecoming» for Marvel.

Watts og Ford skal produsere «Skeleton Crew» sammen med Jon Favreau og Dave Filoni. Detaljer rundt hvem Law skal spille mot i serien, er ikke kommet frem.

Den formelle kunngjøringen av den nye serien og Laws rolle i den var en av flere nye «Star Wars»-kunngjøringer som ble gjort under torsdagens kick-off til «Star Wars»-feiringen i Anaheim, California.

Jude Law er kjent for filmer som «The Talented Mr. Ripley», «Closer» og «The Grand Budapest Hotel». I 2004 ble han Oscar-nominert for beste hovedrolle i filmen «Cold Mountain».

På privaten ble skuespilleren seksbarnsfar i 2020. Han er gift med 34 år gamle Phillipa Coan.