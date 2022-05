Bensinstasjon ranet i Bergen

Rett over klokken ett natt til fredag ble politiet varslet av en ansatt om at en bensinstasjon i Fana var blitt ranet for et ukjent pengebeløp.

– En ukjent mann kom inn på stasjonen alene, og viste frem en pistollignende gjenstand han hadde oppbevart i bukselinningen, uttaler operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Gjerningspersonen skal ha fremsatt trusler mot den ansatte samtidig som våpenet ble synlig.

– Gjerningspersonen forlot deretter stedet. Det var ingen øvrige personer inne på stasjonen når dette skjedde, sier Dahl-Michelsen.

ÅPENT: Bensinstasjonen holder åpent fredag etter ranet natten før. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Politiet har foretatt undersøkelser på stedet, men har ikke fått kontroll på gjerningsmannen. Vedkommende beskrives som omtrent 170 cm høy, og rundt 25 år gammel.

Politistasjonssjef Ronny André Øvrebotten sier til TV 2 at de har sikret videomateriale fra bensinstasjonen, som nå gås gjennom som en del av undersøkelsene.

Øvrebotten forteller også at politiet er kjent med pengebeløpet som er frastjålet, men at de foreløpig ikke ønsker å gå ut med det.

Den ansatte på bensinstasjonen er en mann, som ifølge politiet blir ivaretatt av sin leder i bedriften.