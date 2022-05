Identifiseringen av to russiske fly utenfor Finnmark fikk Nato til å reagere

Etter at Forsvaret ble gjort oppmerksomme på flyene, beordret Nato de norske F-35 flyene på vingene. – Vi følger nøye med på all aktivitet, sier Forsvaret.

Torsdag ble det gjort observasjoner av to russiske fly utenfor norskekysten.

– F-35 identifiserte to russiske fly nord for Finnmark i dag. CRC Sørreisa rapporterte om flyet, og Nato beordret F-35 på vingene, skrev Forsvaret på Twitter torsdag.

Kampflyene i Norge er i konstant beredskap for Norge og Nato.

– Det russiske flyet fløy til Norskehavet før det returnerte østover, står det videre i innlegget.

Det er heller ikke første gangen slike fly er blitt observert utenfor Norge etter Russlands invasjon av Ukraina.

SENDTE F-35 KAMPFLY: Flyet til venstre er det norske kampflyet, mens flyet til høyre var en av de to russiske flyene som ble observert. Foto: Forsvaret.

Alltid i beredskap

Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, bekrefter overfor TV 2 at de måtte sende ut norske fly for å sjekke varselet i går.

Hun forklarer at det norske Forsvaret har to F35 kampfly som alltid står i beredskap, i noe de kaller for Quick Reaction Alert (QRA) for Nato.

– På 15 minutter skal de være i lufta og være klare til enhver tid. Det er 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Gaasland.

Det er mannskap som jobber på Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter på Sørreisa som følger luftbildet til enhver tid.

– I går ble det rapportert om to russiske fly og så var det Nato som beordret flyene våre på vingene, sier hun, og legger til at dette er fast prosedyre.

De to flyene var av typen Foxhound og Fencer.

Følger nøye med

– Er dette vanlig?

– Ja, dette er ikke noe unormalt. Vi har slike identifiseringen som går gjennom hele året, og vi har ikke opplevd en høyere andel identifisering i år enn tidligere år. Det er normal prosedyre at vi flyr opp og identifiserer ved all fremmed aktivitet.

Totalt ble det gjort 58 lignende identifikasjonen basert på 34 scrambler, eller oppdrag, i 2021, mens det året før var noen flere, ifølge Forsvaret.

Kommunikasjonssjefen legger til at selv om de to russiske flyene var observert utenfor Finnmark, så var de aldri i offisielt norsk luftrom.

– Det var ikke i norsk luftrom. Det ville vært en mer aggressiv handling, sier Gåsland.

– Er dette en trussel mot Norge?

– Det vil jeg ikke si, for vi er vant til at det forekommer, og det er ikke noe ulovlig i det. Vi følger nøye med på all aktivitet som er i våre nærområder.