Texas-guvernøren dropper NRA-møte

Texas-guvernør Greg Abbott hadde planlagt å delta på det kommende møtet arrangert av National Rifle Association (NRA) i Houston.

Etter skoleskytingen i Uvalde i hjemstaten, har han ombestemt seg. Det skriver The Dallas Morning News.

Abbott returnerer heller til Uvalde, men vil tale til NRA-møtet digitalt med en forhåndsinnspilt tale.

Besøket til Uvalde blir guvernørens andre etter at 21 personer ble drept da en 18 år gammel mann skjøt mot elever og ansatte på en barneskole.

KONFERANSE: NRA holder konferanse i Houston med rundt 55.000 besøkende. Foto: Michael Wyke / AP / NTB

Flere har trukket seg

Flere framtredende talere har meldt avbud etter massakren på barneskolen i Uvalde i Texas, og det samme har produsenten av AR-15, de to riflene 18-åringen Salvador Ramos kjøpte få dager før han drepte bestemoren og gjennomførte massakren på Robb Elementary School.

Tidligere president Donald Trump og senator Ted Cruz står også på talerlisten, og de har foreløpig ikke trukket seg.

Titusenvis av besøkende

NRA regnes som en av USAs mektigste lobbyorganisasjoner og kjemper innbitt mot strengere våpenkontroll. Organisasjonen bidrar med store pengebeløp i valgkampen til politikere som deler deres syn.

Til tross for den siste skolemassakren ventes det ifølge The Guardian rundt 55.000 besøkende til helgens årsmøte og messe i Houston, som ligger rundt 450 kilometer øst for Uvalde.