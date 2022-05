Bianca Ingrosso med eget talkshow – Fredrik Skavlan står bak produksjonen

I desember 2021 ble det klart at Bianca Ingrosso ikke lenger skulle medvirke i familiens realityprogram «Wahlgrens verden». I samme avskjedstale på Instagram kunne Ingrosso fortelle at hun ønsket å fokusere på skjønnhetsmerket sitt CAIA og et nytt kommende prosjekt.

I dag ble det klart at hun blir aktuell med eget talkshow fra høsten av, med Fredrik Skavlans produksjonsselskap som står bak programmet.

Deler en interesse

Talkshowet «Bianca» blir å se på den svenske TV-kanalen Kanal 5 og på Discovery+.

– Det har vist seg at Bianca og jeg deler en nerdete interesse for talkshow, en form for underholdning hun har likt siden barndommen. Når hun nå setter seg i stolen er det ikke for å tilpasse seg sjangeren, det er sjangeren som må tilpasse seg henne, sier Skavlan i en pressemelding, ifølge Expressen.

Han forteller deretter i meldingen at Ingrosso er kul, direkte, ærlig og spontan.

– Egenskaper vi mener må til for å ta talkshow inn i en ny tid.

– Noe jeg aldri trodde jeg skulle gjøre

Ingrosso deler selv nyheten i en video på YouTube og Instagram. Videoen på YouTube blir innledet med at dette var noe hun aldri trodde hun skulle gjøre.

– Det her har vært en drøm så lenge, jeg skal få mitt helt eget talkshow. Jeg forstår ingenting, sier hun i YouTube-videoen.

Hun forklarer deretter at hun har lekt talkshow hele sitt liv, og at det beste hun vet om er å se på videoer på Youtube av ulike talkshows. Programmet spilles inn i et stort studio, og vil ha et stort publikum, ifølge TV-personligheten.

– Hvor sykt er det ikke at jeg i høst kommer til å få sitte med dere i sofaen på TV to dager i uka og invitere gjester og artister.