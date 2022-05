Professor spår døden for fredspakten mellom Nato og Russland

Pakten som Nato og Russland inngikk i 1997 lovet å bygge opp et fredelig Europa, men rådet har ikke møttes på årevis. – Forholdet er meget, meget dårlig, sier professor.

– Nato og Russland anser ikke hverandre som motstandere, står det i pakten som de to samarbeidspartene signerte i 1997.

Fredag er det nøyaktig 25 år siden de to stormaktene inngikk samarbeidet, hvor det står klart og tydelig at begge land sammen skal overvinne tidligere konfrontasjoner, samt styrke gjensidig tillit og samarbeid.

– Denne loven bekrefter på nytt Natos og Russlands vilje til å gi konkret substans til deres felles forpliktelse til å bygge et stabilt, fredelig og udelt Europa, helt og fritt, til fordel for alle dets folk, står det i fredsavtalen.

Avtalen markerte slutten på en 40 års kald krig, men nå, 25 år senere kan det se ut til at lovordene i pakten er blitt glemt over natta.

Ulike interessesfærer skaper problemer

De to landene satt også ned et fast råd for samtaler, men rådet skal ikke ha møttest på flere år.

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, sier rådet egentlig aldri har hatt en stor rolle de siste årene.

– Det har faktisk aldri spilt noen særlig rolle, fordi Russland har alltid ønsket seg en hånd på rattet, som er naturlig når man sitter i et råd som er tosidig med to aktører - Russland og Nato, sier hun til TV 2 fredag formiddag.

Dilemmaet om hvordan man skal kunne dele Europa i mellom seg, med to ulike interessesfærer skaper vanskeligheter, ifølge professoren.

– Her har det fra begynnelsen av vært problematisk, og Nato har forsøkt å normalisere Russland inn i sin forståelse av verden, i våre demokratiske grunnbegreper, men Russland har ikke vært interessert i det, forklarer Haaland Matlary.

EKSPERT: Professor Janne Haaland Matlary tror det vil blir vanskelig for Nato og Russland og opprettholde innholdet i avtalen fra 1997. Foto: Mellvang-Berg, Trygve / NTB.

Spår døden for avtalen

Den russiske utvisningen av diplomater i Nato sist år gjorde ikke situasjonen bedre.

– Da fikk Russland nok og stengte sitt kontor i Brussel. Så forholdet er meget dårlig og har vært passabelt i mange, mange år. Nå er det egentlig helt dødt.

– Er det grunn til å tro at det bare vil opphøre?

– Ja, dette er en diplomatisk avtale og et format for møter som jeg ikke kan se for meg bli gjenopplivet. Vi står midt i en krig med Nato på den ene siden – selv om de ikke er direkte involvert - så er det våpnenes tale som vil avgjøre den politiske skjebnen til Ukraina, sier Haaland Matlary.

At Nato har styrket seg voldsomt den siste tiden med både den amerikanske gjenopplivningen og de nye medlemssøknadene fra Norden, mener hun er en klar faktor på dette.

– Forholdet er helt dødt

– Kreativ historieskrivning

Professoren avkrefter ryktene om at Russland skal ha blitt lovet at ingen tidligere land i Warszawapakten skulle tas opp i Nato.

– Nato har ikke gått med på avtaler hvor de sier at man aldri skal utvide med nye land, for det ligger i selve Natos traktat at land som ønsker medlemskap og som er demokratiske rettsstater kan søke. De har ingen rett til medlemskap, men det er en «åpen dør-politikk», sier hun.

Selv om Russland kanskje er av en annen oppfatning.

– Det kan være at Russland mener de har en slik forståelse, men det eksisterer ikke formelt sett. Man ser at avtaler brytes, nå blant annet med Ukraina, og de ble garantert en suverenitet av Russland i 1994, og det har absolutt ikke stemt. Så her er det en kreativ historieskrivning, sier Haaland Matlary.

Russlands narrativ

Selv om Putin gjentatte ganger har antydet at han ser på Nato som en militær trussel mot Russlands sikkerhet, så tror ikke professoren det er hold i ytringene.

– Nei, det er en del av narrativet fra Russland, at Nato er en trussel, en offensiv allianse som ønsker å slå Russland og ønsker å ekspandere opp mot Russlands grenser, og som har intensjon om å legge hele Europa under seg.

Dersom dette skulle vise seg å stemme, så tror professoren at Russland ville vært veldig bekymret for å bli angrepet av for eksempel Norden eller andre Nato-land.

– Da ville ikke Russland tatt seg den frihet å sette alle styrkene inn i Ukraina, for da ville de bli veldig redde for å bli angrepet av Nato, så det faller på sin egen urimelighet, sier Haaland Matlary.

Sverige og Finland leverte nylig inn sine formelle søknader om Nato-medlemskap. Begge land har sterke demokratiske verdier, som professoren tror Russland frykter mer.

– Det er ikke Natos militærallianse, men det er kombinasjonen av demokrati og forsvaret til demokratiet, sier hun.

– En dramatisk situasjon

Til tross for at den 25 år gamle fredsavtalen ikke har vært «aktiv» de siste årene, mener Haaland Matlary at Nato og Russland fortsatt vil måtte ha et forhold til hverandre.

– Det vil helt sikkert være et forhold, for de er nødt til å relatere seg til hverandre på et tidspunkt, men akkurat nå er det en intensivering av krigføringen i det sør-østlige Ukraina, sier Haaland Matlaryn, noe hun mener påvirker hvordan forholdet vil utvikle seg videre.

Den russiske frammarsjen og bruken av avanserte raketter mot Donbas-regionen kan vise seg å bli et større problem på sikt.

– Det er en veldig dramatisk situasjon, fordi det er ingen politisk kontakt og det er ingen diplomatisk prosess, sier professoren.