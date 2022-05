Nå skal fotoboksene ta mange flere

Det er nå over 400 fotobokser langs norske veier. De fleste av dem tar såkalte punktmålinger, de måler farten i det du passerer dem. Men det er også mange som gjør strekningsmålinger – og sjekker gjennomsnittshastigheten din mellom to bokser.

Det mange kanskje ikke vet, er at boksene slett ikke er påskrudd hele tiden. Til nå har det vært slik at de bare har vært i drift deler av døgnet og i utgangspunktet ikke når trafikken har vært tettest. Men det blir det en endring på nå.

Ta 250.000

Justisdepartementet har nemlig bevilget 12 millioner kroner ekstra til politiets ATK-senter. ATK står for øvrig for automatiske trafikkontroller. De pengene skal brukes til å ta flere fartssyndere.

Målet er at dette igjen skal gi økte inntekter fra fotoboksene på 132 millioner. Konkret ved at antallet som blir tatt skal økes, fra 180.000 til 250.000.

For å klare det, skal fotoboksene nå være i drift 90 prosent av tiden.

Utrykningspolitiet (UP) har ansatt flere saksbehandlere for å ta unna økt antall saker.

De siste årene har det blitt stadig flere strekningsmålinger på norske veier, blant annet i tunneler. Foto: NTB Scanpix

Ikke endret grensene

UP-sjef Knut Smedsrud har tidligere fortalt til TV 2 at de vil se resultatene av denne endringen i sommer:

– Vi regner med at vi først fra medio 2022 vil få full utnyttelse av økt behandlingskapasitet, uttalte han.

Det er for øvrig ikke gjort endringer i grenser for nå en fotoboks tar bilde eller lignende.

Har stor effekt

Statistikken fra fotoboksene fra 2015 til 2021 viser at antallet anmeldelser, førerkortbeslag og forenklede forelegg har sunket kraftig de siste seks årene. Unntaket er en liten oppgang i forenklede forelegg i 2021.

Knut Smedsrud er sjef for UP i Norge.

På spørsmål om UP kan si noe om hvilken effekt de mener fotoboksene i Norge har for trafikksikkerheten, sier Smedsrud til TV 2 at de har stor effekt.

– Transportøkonomisk institutt evaluerer effekten av ulykker ved punkt- og streknings-ATK. Automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene. ATK har størst effekt på de alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

