Netflix kommer med advarsel i ny sesong av Stranger Things

Avgjørelsen om å sende ut en advarsel kommer i kjølevannet av skoleskytingen i Uvalde, Texas, hvor 21 personer mistet livet, skriver avisen Deadline.

I advarselen står det: «Vi filmet denne sesongen av Stranger Things for et år siden. Men gitt den nylige, tragiske skytingen på en skole i Texas, kan seerne synes at åpningsscenen i episode én er urovekkende. Vi er i dyp sorg over denne utenkelige volden, og våre hjerter går ut til hver familie som sørger over sine kjære.»

ADVARSEL: Hvis man skal se den nye sesongen av Neflix-serien Stranger Things, vil det dukke opp en advarsel før den første episoden starter. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Advarselen vil dukke opp på skjermen før den første episoden starter.

Netflix har også valgt å endre på beskrivelsen til den første episoden:

«Advarsel: Inneholder grafisk vold som involverer barn» og «Urovekkende bilder» er nå å se i den nye beskrivelsen.

Den nye sesongen av Stranger Things har premiere på Netflix fredag 27. mai.