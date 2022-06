Blogget om hvordan man kan drepe en ektemann – dømt for å drepe sin egen

Forfatteren Nancy Crampton-Brophy (71) er nå dømt til livstid i fengsel for å ha skutt og drept sin egen ektemann. I 2011 skrev hun et blogginnlegg med navnet «How to Murder Your Husband».

I motsetning til karakterene i hennes egne thrillerbøker, slapp ikke Nancy Crampton-Brophy (71) unna med drap, skriver blant annet NBC.

Mandag ble forfatteren dømt for å ha drept sin egen ektemann. I 2018 ble ektemannen Daniel Brophy funnet skutt og drept på en skole.

Crampton-Brophy, som i 2011 skrev et innlegg med tittelen «How to Murder Your Husband», er nå dømt til livstid for drapet.

Kunne fått millioner

Påtalemyndigheten mener at paret skal ha slitt med gjeld, da salget av forfatterens romaner gikk svært dårlig, omtalte CNN tidligere.

Dødsfallet til ektemannen kunne derimot ha gitt den drapsdømte kvinnen mer enn én million dollar i livsforsikring og andre eiendeler. Summen tilsvarer rundt ni millioner norske kroner.

DØMT: I 2011 skrev forfatteren et innlegg med navnet «How to Murder Your Husband». Nå er hun dømt for å ha drept sin egen. Bildet er fra rettssaken i Portland, USA. Foto: Dave Killen / AP

– Dette fungerte ikke for Nancy. Det handler ikke bare om penger. Det handler om livsstilen som Daniel ikke kunne gi henne, sier distriktsadvokat Shawn Overstreet i sin avsluttende tale i retten i mai.

Drapsdømte Crampton-Brophy avviste påstandene fra Overstreet i vitneboksen, og sa at hun hadde det langt bedre økonomisk da ektemannen var i live.

For svak

Forfatteren mener også at hun ikke kan huske alle detaljene fra den morgenen da ektemannen ble drept. Rett før liket av ektemannen ble funnet, ble kvinnens bil sett i nærheten av åstedet. Det mener hun var en ren tilfeldighet.

På spørsmål om hvorfor hun hadde kjøpt inn en pistol i forkant av drapet, svarer hun at det var en del av forskningen for en ny bok.

Distriktsadvokat Shawn Overstreet da han presenterte sin åpningserklæring i rettssaken mot forfatteren Nancy Crampton-Brophy den 4. april 2022. Foto: Dave Killen / AP

– Det jeg kan fortelle deg, er at det var for å skrive. Det var ikke, som dere tror, for å myrde mannen min, sier Crampton-Brophy selv.

Historien til forfatteren var for svak for juryen. Nancy Crampton-Brophy er nå dømt til livstid i fengsel etter drapet på ektemannen.

Nyhetsbyrået NBC opplyser at dommen inkluderer mulighet for prøveløslatelse etter en minstetid på 25 år.

Listet opp motiver for drap

Crampton-Brophys tidligere forfatterverk, «How to Murder Your Husband», fikk folk over hele verden til å spekulere da hun ble siktet for drapet.

I innlegget lister hun opp forskjellige motiver for å drepe en ektemann, som økonomi, misbruk og utroskap.

«Skilsmisse er dyrt og vil du virkelig dele alt du eier?», skriver hun.

Hvordan komme unna

Videre skriver hun om hvordan man skal unngå å bli mistenkt av politiet.

«Ulempen er at politiet ikke er dumme. De kommer til å rette søkelyset mot deg først. Du må være organisert, hensynsløs og veldig smart», skriver hun.

Hun skriver også at som en forfatter av spenningsromaner bruker hun mye av tiden sin på å tenke på drap og politiprosedyrer.

«Hvis drapet skal sette meg fri, vil jeg i hvert fall ikke havne i fengsel».

Nancy Crampton-Brophy lister også opp drapsvåpen og metoder for å bli kvitt liket.

«Jeg synes det er lettere å ønske folk døde enn å faktisk drepe dem. Men det jeg vet om drap er at hver og en av oss har det i oss hvis man blir presset langt nok», skriver hun.