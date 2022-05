Nye våpenleveranser kan eskalere krigen: – Vi har bekymringer

USA og Ukraina diskuterer nå faren for at nye våpenleveranser kan eskalere krigføringen mot landet.

Etter å ha vært under angrep i over tre måneder, har Ukraina fått mye støtte i form av store sanksjoner mot krigførende Russland.

I tillegg har Ukraina fått levert både utstyr og våpen for å hjelpe landet til å kunne forsvare seg mot de kraftige angrepene fra nabolandet.

Debattene rundt hvor mange våpen som kan leveres før det påvirker krigen i for stor grad, har vært mange. Flere frykter en eskalering av en allerede anspent situasjon.

Torsdag melder Reuters at det nå pågår samtaler mellom USA og Ukraina om at nye våpenleveranser kan øke faren for at krigen eskalerer.

Bekymring om eskalering

De sensitive diskusjonene i kulissene har, ifølge nyhetsbyrået, ikke vært rapportert om tidligere.

– Vi har bekymringer om eskalering, og likevel ønsker vi ikke å sette geografiske begrensninger eller binde hendene deres for mye med tingene vi gir dem, sa en av de tre amerikanske tjenestemennene, som alle ville være anonyme.

Selv om Ukraina tidligere har mottatt flere våpenpakker, så er det rekkevidden på de nye våpenleveransene som øker bekymringen.

I forrige uke kunngjorde Pentagon at Danmark ville forsyne Ukraina med Harpoon anti-skipsmissiler, som er kjent for å ha lang rekkevidde.

Ifølge Reuters, skal Biden-administrasjonen ha vurdert å sende M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), som kan ha en rekkevidde på hundrevis av kilometer, avhengig av ammunisjonen.

M777-haubitser, som nå skal sendes til Europa fra USA, har en maksrekkevidde på 30 kilometer, ifølge produsenten BAE Systems. Våpenet kan avfyre fire raketter per minutt i to minutter. Deretter kan den fyre av to raketter per minutt.

Flere land har sendt våpen

Russland har tidligere i krigen advart Vesten mot å sende våpen til Ukraina.

– Dersom USA og Nato virkelig er interessert i å løse Ukraina-krisen, så bør de først og fremst slutte å forsyne regimet i Kyiv med våpen og ammunisjon, sa Sergej Lavrov i et intervju med det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Utenriksministeren har sagt at levering av våpen, som er i stand til å treffe russisk territorium, ville være «et alvorlig skritt mot uakseptabel eskalering», ifølge uttalelser publisert på det russiske utenriksdepartementet.

Uttalelsen kom i etterkant av nyheten om at vestlige land lovet mer våpenstøtte til Ukraina i slutten av april.

– Vi må gjøre mye mer. Ukraina trenger vår hjelp for å kunne vinne i dag, og de vil trenge vår hjelp når krigen er over, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin den gang.

Flere land har sendt våpen til Ukraina, derav Norge, som har sendt panserbrytende raketter, luftvernraketter og annet militært utstyr til en verdi av minst 250 millioner kroner.