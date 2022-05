Tidligere RBK-profil feller dom over gamleklubben: – De vinner nok ikke neste år heller

Han scoret mot gamle lagkamerater på sine tidligere hjemmebane. Nåværende FKH-spiller Alexander Søderlund (34) tror det kan ta tid før Lerkendal-publikummet kan juble for gull igjen.

3-3 på Lerkendal. I en kamp RBK aller helst burde vunnet for å holde tritt med topplagene. Luken opp til Lillestrøm på førsteplass er allerede på tolv poeng.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal ber folk skru ned forventningene til årets RBK-utgave.

– Det er store forventinger, akkurat for øyeblikket er de kanskje litt for store. Vi må bare bli bedre og bedre, sa han etter kampslutt.

Haugesund tok ledelsen på svært kontroversielt vis. Straffesparket til bortelaget ble satt inn av en tidligere RBK-kjenning.

– Det er alltid kjekt å være på Lerkendal. Jeg var heldigvis veldig rolig, så det gikk fint, sier straffeeksekutør Alexander Søderlund om årets tredje Eliteserie-scoring.

– De vinner ikke i år

1-3 ved halvtid ble til 3-3 ved fulltid. Da sluttsignalet lød brøt det ut pipekonsert på Lerkendal.

Søderlund langt fra imponert over motstanden han møtte.

– Det er ikke det sterkeste Rosenborg-laget som har vært utpå matta her. Det ser alle. De har skiftet ut mye spillere som vil ta tid å få orden på.

Han fortsetter:

– Det er ikke et Rosenborg som kjemper i toppen i år, og kanskje ikke neste år heller ... De må nok bruke et par år på å restarte det her, er dommen fra den tidligere Rosenborg-spilleren.

DUELL: RBKs Victor Christoffer Jensen og Haugesunds Alexander Søderlund under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold

– Helt annet trøkk

Fotballnomaden Søderlund har to perioder og totalt 179 kamper bak seg i trondheimsklubben.

– For spillere flest i Norge, er det å spille i Rosenborg noe helt annet. Det er et helt annet trøkk her. Vi som spiller i Haugesund kan være veldig avslappet og kose oss, mens RBK-spillerne får høre det. Da gjelder det å lære seg teknikker og måter å håndtere presset på, sier han.

– Jeg savner det veldig. Det å være i en klubb med mye krav, hvor en må vinne hver kamp, innrømmer spissen.

Uavgjort mot Rosenborg gjør at Haugesund ligger på fjortendeplass etter ni spilte kamper. Etter fem strake tap i serieinnledningen har det blitt sju poeng på de siste fire kampene.

– Det fem første kampene var for dårlig. Etter det har vi lagt om spillet, og blitt mer kyniske. Det har gitt oss poeng.

– Det fem første kampene var for dårlig. Etter det har vi lagt om spillet, og blitt mer kyniske. Det har gitt oss poeng.