19-åring sørget for sterk Molde-seier

Molde trakk det lengste strået og vant 2-1 over Sarpsborg 08 i en fartsfylt og sjanserik eliteseriekamp torsdag kveld.

Særlig Sarpsborg vartet opp med store sjanser, men det hjalp lite da Molde scoret flest og med det innkasserte sin sjette seier for sesongen.

Stortalentet David Fofana sikret seieren med en nydelig scoring tjue minutter før slutt. Det skjedde like etter at Tobias Heintz utlignet for vertene. Moldes første scoring sto formspiller Magnus Grødem for.

– Dette var tre viktige poeng, sier Fofana til discovery.

– Vanvittig surt. Jeg synes vi skal score flere mål, selv om Molde er et godt lag, sier S08-spiller Jonathan Lindseth etter kampslutt.

– Vi er for ruskete med ballen og gir den bort for enkelt. Men det vi ser i dag er en Molde-gruppe med karakter. Det er ikke en kjeft som gir seg før de er under kjelleren. Det er noe av de beste jeg ser, sa Molde-trener Erling Moe.

Sarpsborg-press

Molde sto for kampens første, store mulighet etter et snaut kvarter. Martin Linnes fant Emil Breivik som fikk satt Sarpsborgs sisteskanse Simen Vidtun Nilsen på prøve.

Noe etterpå ville Sarpsborg ha straffespark da Tobias Heintz gikk ned etter en duell med Benjamin Tiedemann Hansen. Molde-stopperen var riktignok på ball først, og dommer Christian Moen vinket spillet videre.

Sarpsborg presset på videre, og Steffen Lie Skålevik leverte et godt skuddforsøk som Moldes sisteskanse Jacob Karlstrøm fikk bokset unna.

Enorme Sarpsborg-sjanser

Heintz burde sendt vertene i ledelsen etter 36 minutter da han ble spilt alene mot keeper. Østfoldingen brukte derimot for lang tid, og det utnyttet Linnes som fikk avverget baklengs med en strålende takling.

Nærme var også Jonathan Lindseth som skjøt like utenfor fra tolv runder få minutter senere. Dermed måtte de fremmøtte ta til takke med 0-0 til pause.

Mål var derimot like rundt hjørnet. Etter 51 minutter steg Magnus Grødem til værs og stanget inn 1-0-ledelse for gjestene på et godt slått hjørnespark fra Magnus Wolff Eikrem. Det var rogalendingens tredje nettkjenning på fire seriekamper.

Raske scoringer

Sarpsborg skulle få nettsus til slutt. Etter trykk fra blåtrøyene fikk Heintz til slutt satt ballen i mål etter en redningsforandring fra Birk Risa.

Resultattavla hadde knapt oppdatert seg til 1-1 før Molde slo tilbake. Et langt utspill endte hos David Fofana som alene med to forsvarere var råsterk og satte inn 2-1 med en kjapp avslutning nede i motsatt hjørne.

Moldespillerne jubler etter at David Fofana scoret 1-2målet under eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg 08 og Molde på Sarpsborg stadion Foto: Christoffer Andersen

Lindseth fikk nok en god mulighet kvarteret før slutt, men Karlstrøm vartet opp med en ypperlig redning.

Sarpsborg ville igjen ha straffespark da Anton Salétros gikk i bakken etter 82 minutter. Erling Knudtzon holdt i svenskens arm uten av dommer Moen mente at det var verdt et straffespark.

På overtid var også keeper Vidtun Nilsen med opp på hjørnespark, men Molde holdt unna og kunne dermed juble for tre nye poeng.

Molde er på 3.-plass med 19 poeng og har fire poeng opp til serieleder Lillestrøm. Sarpsborg er på 8.-plass med ti poeng.

(©NTB)