Aston Villa henter brasiliansk stopper fra Sevilla

Aston Villa er enig med Sevilla om en overgang for midtstopperen Diego Carlos (29).

Brasilianeren har spilt for Sevilla siden starten av 2019/20-sesongen og har notert seg for 136 kamper for den spanske klubben.

Nå går ferden videre til England og Premier League, opplyser Aston Villa på sine nettsider. Carlos skal ha vært ønsket av flere store europeiske klubber etter en fin tid i Sevilla der han blant annet vant europaligaen i 2020.

Villa opplyser videre at Carlos vil ankomme England snarlig, og at han da vil gjennomføre den medisinske testen.

Carlos vil bli den andre forsterkningen til Villa etter at de hentet Boubacar Kamara (22) på en femårskontrakt for noen dager siden. Midtbanespilleren har lagt bak seg en strålende sesong i Marseille.

