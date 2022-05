Twitter-investorer saksøker Elon Musk

Elon Musk anklages for ulovlig markedsmanipulasjon.

Reuters melder at Musk anklages for å ha spart 156 millioner dollar ved å unnlate å opplyse om at han hadde kjøpt mer enn fem prosent av selskapet Twitter 14. mars.

Musk skal ha fortsatt å kjøpe aksjer etter dette, og kunngjorde tidlig i april at han eide 9,2 prosent av selskapet.

25. april aksepterte Twitter Musks bud på 44 milliarder dollar for hundre prosent eierskap i selskapet.

«Ved å utsette kunngjøringen av sin eierandel i Twitter, bedrev Musk markedsmanipulasjon og kjøpte Twitter-aksjer til en kunstig lav pris», hevder investorene i søksmålet.

William Heresniak fra Virginia er en av investorene bak søksmålet.

Investorene mener at Teslas aksjefall den siste tiden svekker Musks evne til å finansiere Twitter-kjøpet, ettersom han bruker sine aksjer i Tesla som sikkerhet for lånene han trenger for å kjøpe Twitter.

Aksjekursen til Tesla lå rundt 700 dollar torsdag, mot over 1000 tidlig i april.

Wall Street Journal skrev tidligere i mai at myndighetenes Securities and Exchange Commission (SEC) allerede har igangsatt en gransking av Musks aksjekjøp.