Frykter dødssommer i trafikken – allerede skyhøye tall

Tidlig torsdag morgen mistet en person livet i en trafikkulykke i Finnmark. Kvelden før ble to andre drept i trafikken i Seljord og Trøndelag.

Dødsulykkene det siste døgnet skriver seg inn i en dyster statistikk.

FIRE DØDE: Søndag 16. mai omkom fire personer etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. Foto: Gunnar Grytøyr

Så langt i år har 44 personer mistet livet på norske veier. På samme tid i fjor var det tallet 24.

– Vi er oppriktig bekymret for de økte tallene vi ser, og at vi går inn i en sesong hvor det normalt er mer trafikk og flere alvorlige ulykker, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Raanes.

Frykter dødssommer

Statistisk sett dør det flest på norske veier i sommermånedene juni og juli. Både Statens vegvesen og Utrykningspolitiet er svært urolige for at vi nå tar med allerede høye tall inn i høysesongen.

– Nå kommer vi inn i en ny sommer, og med den inngangen er vi bekymret for en stor økning i sommer, sier assisterende sjef i Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

Skjelbred Larsen sier det er vanskelig å si hva den konkrete årsaken er, da de ferskeste ulykkene fortsatt er under etterforskning.

– Men ofte er det fart og rus som er foranledningen til alvorlige ulykker, sier han.

Pandemien kan være en årsak

Skjelbred Larsen påpeker at to år med pandemi har ført til rekordlave tall på dødsulykker, og at vi nå vil se en tilbakegang.

– Men det er ikke å håpe, og vi går derfor ut og sier at vi er bekymret nå.

Avdelingsdirektøren i Statens vegvesen sier at tallene også kan ha et element av tilfeldighet.

OPPFORDRER: Guro Ranes, er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Hun oppfordrer til å ta personlig ansvar. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Men vi tror at pandemien og restriksjonene som var knyttet til den spiller en rolle. Uten at vi helt klarer å forstå at det skal slå så voldsomt ut, sier Raanes.

Klar oppfordring

Raanes oppfordrer folk på det sterkeste til å ta det personlige ansvaret hver enkelt har.

– Huske bilbelte, holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og ha oppmerksomheten på det å kjøre bil, sier hun.

SYNLIGE: UP sier de vil være til stede på veiene for å forebygge ulykker i sommer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Er det noe dere kan gjøre?

– Det er ikke noe konkret vi kan gjøre som gir umiddelbar effekt. Men vi vil følge med på hva det er som skjer for å få en bedre forståelse av disse ulykkene.

Utrykningspolitiet sier at de vil være på veiene for å forebygge og avdekke overtredelse i trafikken.

– Vi håper det medvirker til at vi ikke får en stor ulykkessommer, som vi er bekymret for, sier Skjelbred Larsen.

Se intervjuet med Statens Vegvesen her: