Deadline melder at Ray Liotta er død. Skuespilleren var i ferd med å spille inn en ny film.

Liotta slo igjennom i Martin Scorseses klassiker «Goodfellas» og arbeidet nå med å spille inn filmen «Dangerous Waters».

Han døde mens han sov, skriver Deadline. Det er ikke mistanker om noe kriminelt, opplyser TMZ.

Liotta ble 67 år gammel. Han etterlater seg datteren Karsen og forloveden Jacy Nittolo.

De siste årene har han blant annet spilt i «The Many Saints of Newark» og «Black Bird». Han vant en Emmy for sin gjesterolle i «Akutten» i 2005.

Liotta debuterte med TV-filmen «Hardhat and Legs» i 1980.