Isabelle Ringnes er forlovet: – Aldri følt meg mer lykkelig

Gründer Isabelle Ringnes (33) avslører at hun er blitt forlovet med Skage Grønneberg, som jobber som leder hos miljøstiftelsen Bellona.

Under et bilde av de to ved Eiffeltårnet skriver hun:

– YES. For nøyaktig ett år siden møttes vi til vår første date på Akerselva. Du overrasket med gummibåten Tropicana i sekken som du tenkte ville bidra til et «kortreist eventyr i lys av de store nedbørsmengdene»😅Tropicana sprakk med et smell da vi blåste henne opp, så det ble aldri rafting ned Akerselva den dagen. Nøyaktig ett år senere var du bestemt på å gjennomføre båttur, denne gangen med robåt i Paris.Midt i kanalen ba du meg om å snu meg, og plutselig sto du på ett kne😭💍Jeg har aldri følt meg mer lykkelig og heldig for at jeg får tilbringe resten av mitt liv beriket med din humor, kjærlighet, omsorg, eventyrlyst, integritet, lojalitet og inspirasjon. Jeg elsker deg og vår felles fremtid ❤️

Datteren av forretningsmannen Christin Ringnes, har i flere år vært i offentligheten. I 2020 ble det kjent at hun og hennes tidligere forlovede Bjørn Erik Ihlen, hadde gått hvert til sitt.

Saken oppdateres