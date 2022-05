Vil at Ukraina skal gi fra seg deler av landet: – Det er helt spinnvilt

Tirsdag foreslo USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger at Ukraina bør overgi territorium for å bidra til fred i landet.

I en videotale til Verdens økonomiske forum i Davos, antydet han at et mål for Ukraina bør være å bruke den lange kontaktlinjen, som strekker seg 500 kilometer fra nord til sør, som en grense mellom de to landene.

– Forhandlingene må begynne i løpet av de neste to månedene, før den skaper uro og spenning som man ikke lett kan løses. Ideelt bør delelinjen være en retur til den tidligere status quo, sa Kissinger.

– Å fortsette krigen etter det vil ikke handle om friheten til Ukraina, men en ny krig mot selve Russland, la han til.

Uttalelsene har skapt store reaksjoner verden over.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han er ekspert på Ukraina krigen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trekker paralleller til andre verdenskrig

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener Kissingers uttalelser er på et stort absurdnivå og at han har fått rettferdig motstand som følge av dem.

– Kissinger har vært en veldig profilert person både innenfor diplomati og akademia, og ble nå slaktet av sine likesinnede for disse uttalelsene på mange felt.

Ydstebø trekker klare paralleller til andre verdenskrig.

– Hadde en britisk professor sagt at Storbritannia burde ha gitt fra seg Kent, Surrey eller Norfolk til Tyskland i 1940 for å slippe å bli invadert – det er på et absurditetsnivå, sier Ydstebø til TV 2.

Han legger til:

– Tenk om Norge i 1940 - mens krigen sto på sitt verste - så skulle tyskere få beholde de områdene de hadde okkupert og at det skulle være Norges bidrag til fred i 1940. Sånn sett er det helt spinnvilt.

Ydstebø setter hele dilemmaet på spissen og kommer med en brutal analogi.

– Det omtrent som om ei som er blitt voldtatt skal være skyld i det, og bidra til forsoning ved å akseptere det. Det er egentlig så brutalt, sier oberstløytnanten.

President Zelenskyj raser

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gikk onsdag hardt ut mot uttalelsene fra Kissinger.

– Samme hva den russiske staten gjør, er det noen som sier «la oss ta deres interesser i betraktning». I år blir det hørt igjen i Davos, til tross for at titusenvis av ukrainere blir drept, sa Zelenskyj.

Presidenten var tydelig på at en slik løsning ikke tar hensyn til alle de sivile som bor i de okkuperte områdene.

– Ordinære ukrainere. Millioner av dem som faktisk bor i territorium de foreslår å bytte for en illusjon om fred. Du må alltid se folkene, sa Zelenskyj.

Ydstebø støtter uttalelsene fra den ukrainske presidenten.

– Det som Zelenskyj kom med er helt på sin plass. Det rimer ikke helt, sier han.

Lederartikkel vekker stor oppsikt

I tillegg til uttalelsene fra Kissinger, så publiserte den amerikanske avisa The New York Times en oppsiktsvekkende lederartikkel 19. mai, hvor de skriver at Ukraina ikke bør forvente å beholde de okkuperte områdene.

– En avgjørende militær seier for Ukraina over Russland, der Ukraina gjenvinner alt territoriet Russland har beslaglagt siden 2014, er ikke et realistisk mål.

De mener Ukraina bør ta harde avgjørelser for å forhindre at flere dør og mister hjemmene sine til Russland. Samtidig mener de en avgjørelse om å gi fra seg landområder til det krigførende landet kan få en slutt på krigen.

– Hvis konflikten fører til reelle forhandlinger, vil det være ukrainske ledere som må ta de smertefulle territorielle avgjørelsene som ethvert kompromiss vil kreve, står det videre i artikkelen.

Artikkelen har skapt flere overskrifter og den ukrainske avisa The Kyiv Independent var raskt ute med å svare.

Møter hard motstand

Avisa skriver at enhver territoriell overgivelse til Russland vil føre til en ny krig før eller siden, og mener ukrainere som bor i områdene okkupert av Russland vil bli torturert, voldtatt eller drept.

– New York Times kjører historie etter historie om det levende helvete som Russland utsetter ukrainske sivile for i de okkuperte områdene. I mellomtiden foreslår dens redaksjon at Ukraina bør gi fra seg territorier til Russland, hvor flere grusomheter utvilsomt vil skje, skrev The Kyiv Independent tirsdag.

Å gi Putin det han vil ha, mener avisa, vil få katastrofale konsekvenser i framtida.

– Ikke vær i tvil: Hvis du tilfredsstiller en diktator, hvis tropper regelmessig hengir seg til krigsforbrytelser, vil det føre til et katastrofalt geopolitisk skifte.

På spørsmål om hva oberstløytnant Ydstebø mener skal til for å oppnå fred i landet, svarer han:

– Det spørs hvem du spør. For Ukraina så er det å få landet sitt tilbake, så enkelt er det.