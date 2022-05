Trump må vitne under ed

En ankedomstol i New York avviser Donald Trumps forespørsel om å forkaste stevningen fra regjeringsadvokat Letitia James.

Donald Trump, Ivanka Trump og Donald Trump Jr. må alle vitne under ed på spørsmål fra påtalemyndigheten i New York. Det fastslår en ankedomstol i delstaten, ifølge CNN.

I den fire sider lange domsavsigelsen slår retten fast at den lavere rettsinstansen handlet korrekt da den avviste Trump-familiens argumenter for at stevningene fra regjeringsadvokat Letitia James måtte forkastes.

James har stevnet alle tre i en sivil etterforskning mot Trump Organization.

Etterforskningen skyldes mistanke om at Trump har oppgitt feil eiendomsverdi til banker og skattemyndigheter.

Selskapets finansdirektør Allen Weisselberg ble i fjor tiltalt for 15 lovbrudd, inkludert bedrageri, skattesvindel og dokumentforfalskning. Han har erklært seg ikke skyldig.

Eric Trump har allerede vitnet for regjeringsadvokaten. Han nektet å svare på 500 spørsmål og henviste til femte grunnlovstillegg, som sier at man ikke er nødt til å svare på spørsmål dersom det er fare for selvinkriminering.