Amber Heard: – Folk vil drepe meg

Rettssaken mellom Depp og Heard går mot slutten.

De to saksøker hverandre for ærekrenkelse. Begge mener at karrieren har blitt skadet av voldsanklagene de har rettet mot hverandre. Stridens kjerne er en kronikk Heard skrev om partnervold, publisert 2018 i Washington Post.

Fortalte om ulike trusler

Torsdag vitnet Amber Heard (36), rett før sluttprosedyrene, om hvordan det oppleves å stå i en rettssak hvor hele verden er tilskuere.

Det samme gjorde Johnny Depp (58) dagen før.

Begge gikk i detalj om hvordan det er å sitte og høre på anklagene de retter mot hverandre.

Heards advokat startet med å spørre hvordan hun har «lidd offentlig» som følge av Depp og Adam Waldmans uttalelser. I 2018 gikk Depps daværende advokat, Waldman, ut og sa at Heard bløffet om partnervold.

– Jeg blir trakassert, ydmyket og truet hver eneste dag, til og med når jeg går inn i denne rettssalen. Folk vil drepe meg, og det forteller de meg hver dag. Folk vil putte barnet mitt i mikroovnen, svarte Heard.

Skuespilleren fikk en datter via surrogati i 2021.

Kommenterte sosiale medier-reaksjoner

Skuespilleren går gjennomgå i sosiale medier, og særlig ansiktsuttrykkene hennes har blitt heftig diskutert og analysert.

– Jeg sitter ikke i denne rettssalen og fniser, ler, smiler og vitser. Jeg gjør ikke det. Dette er forferdelig, smertefullt og ydmykende for ethvert menneske å gjennomgå. Og kanskje er det lett å glemme, men jeg er et menneske, sa Heard.

Heard hevdet så å motta «hundre dødstrusler jevnlig, om ikke daglig, og tusenvis siden rettssaken startet».

– Folk gjør narr av vitneutsagnene mine om overgrep. Det har vært smertefullt fysisk og psykisk. Ingen burde gå gjennom noe slikt, sa Heard om truslene.

Johnny Depp har hele tiden nektet for å ha slått Heard. Hun har erkjent å ha slått til ham under en angivelig krangel.

Han har måttet svare for en rekke tekstmeldinger. 15. august 2016, etter at ekskona søkte om skillsmisse, skrev Depp: «Hun ber om total global ydmykelse, og hun kommer til å få det».

Torsdag henviste Heard flere ganger til «trusler fra Johnny».

– Og selv om Johnny lovte at jeg fortjente dette, så gjør jeg ikke det. Jeg vil gå videre, sa Heard.

LYTTET: Depp avbildet torsdag i rettssalen i Virginia. Foto: Michael Reynolds /AP

Heard var tydelig preget under vitneutsagnet, som hun avsluttet med å svare på hva hun håper å få ut av rettssaken.

– Å beskytte hemmeligheten så lenge som jeg gjorde, har tatt nok av stemmen min. Johnny har tatt nok av stemmen min. Som amerikaner har jeg retten til å snakke om hva som skjedde med meg, eie min historie og min sannhet. Jeg håper å få tilbake stemmen min, det er det eneste jeg vil, og det har jeg sagt siden dag én.