Roser Rekdal etter endring: – Godt håndarbeid

Rosenborg - Haugesund 3-3 (1-3)

Første omgang ble avsluttet med pipekonsert og 1-3 på Lerkendal. Tre bytter i pausen skulle imidlertid redde trønderne fra en ny nedtur.

– Det var tre fornuftige og gode bytter av Kjetil (Rekdal). Godt håndarbeid, sier FKH-trener Jostein Grindhaug.

Han fikk se sitt lag miste en tomålsledelse på Lerkendal etter pause.

Innbytter Adrian Pereira reduserte etter 55 minutter, før et selvmål fra Haugesund-spiller Søren Reese sørget for 3-3 og poengdeling.

– Vi havner tidlig bakpå. Det har vært en gjenganger denne sesongen, sier RBK-spiller Adrian Pereira.

– To poeng for lite. Vi greier ikke å få frem aggressiviteten eller balltempoet som vi ønsker. Jeg er fornøyd med at vi spiller en meget god andre omgang. Det er tilfredsstillende, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

Med «kun» uavgjort ligger trønderne nå tolv poeng bak serieleder Lillestrøm etter åtte spilte kamper.

– Det er press på Rosenborg. Det er store forventinger, akkurat for øyeblikket er de kanskje litt for store. Vi må bare bli bedre og bedre. Få de gode periodene lengre, sier Rekdal.

Dommeren i fokus

Etter en rolig start på oppgjøret skulle det virkelig ta fyr i det niende spilleminutt. Bortelagets Alioune Ndour gikk i bakken etter en takling fra André Hansen, og dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket. Av reprisen, som for øvrig ble vist på storskjermen på Lerkendal, kom det imidlertid tydelig fram at RBK-keeperen var klokkerent først på ball.

Alexander Søderlund viste uansett ingen nåde fra ellevemeteren og satte sikkert inn 1-0.

Nådeløs dommer etter straffespark

– En avgjørelse jeg ikke ville ha tatt, sier Pereira.

– Null prosent straffe, kommenterer Rekdal.

– Jeg er nok litt for heit. Jeg har en litt for dårlig vinkel. En håpløs avgjørelse, hvor rullegardinen går ned. For dårlig, rett og slett, sier dommer Kai Erik Steen om avgjørelsen som sørget for en marerittstart for hjemmelaget.

LA SEG FLAT: Dommer Kai Erik Steen innrømmer dommerfeil etter eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Haugesund på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold

Vondt skulle så bli meget verre for trønderne. Knappe ti minutter senere prikket Mads Sande inn 2-0 til gjestene. Mer hodebry for Kjetil Rekdals menn foran et meget utålmodig hjemmepublikum.

Vecchia-magi og pipekonsert

En fryktelig svak første omgang fra vertene så ut til å ebbe ut i 0-2, men ti minutter før pause ble Stefano Vecchia felt på hjørnet av sekstenmeteren. Fra knappe tjue meter tok svensken selv ansvar og skrudde ballen vakkert i mål bak en sjanseløs Egil Selvik.

Det skulle imidlertid rekke å bli verre igjen for trønderne bare minutter senere. Tobias Børkeeiet forlenget en pasning fra Peter Therkildsen og sende Alioune Ndour alene med André Hansen. Senegalseren var iskald alene med landslagskeeperen og sørget for at Haugesund gikk til pause med 3-1.

Verre var det for Rekdal og Rosenborg som gikk i garderoben til massiv pipekonsert fra hjemmepublikummet.

Innbytterne reddet dagen

Etter hvilen gjorde RBK-sjefen hele tre forandringer på laget. Erlend Dahl Reitan, Adrian Pereira og Ole Sæther kom inn, mens Edvard Tagseth, Pavle Vagic og Noah Holm ble igjen i garderoben. Det skulle betale seg.

Ti minutter ut i omgangen dro Adrian Pereira til fra skrå vinkel inne i sekstenmeteren. Ballen snek seg under hanskene til Egil Selvik og da sto det 2-3 på Lerkendal.

Bare fem minutter senere fikk innbytter nummer to, Ole Sæter, en enorm sjanse til å sette 3-3, men fra én meter skled han ballen i stolpen.

Men kvarteret senere skulle den sitte for trønderen. Ole Sæter kom alene med Selvik i Haugesund-buret, og med god hjelp fra gjestenes Søren Reese sikret han 3-3 og ett poeng. Uten at det virket å imponere de 11.000 på Lerkendal som avsluttet med lett pipekonsert.