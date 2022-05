Anthony Blinken, utenriksministeren i USA, talte onsdag til organisasjonen Asia Society om forholdet mellom USA og Kina.

Det forholdet fremstår kjølig, selv om Blinken sier at USA ikke ønsker en ny kald krig.

– USA og Kina er nødt til å forholde seg til hverandre i uoverskuelig fremtid, sier Blinken.

– Vi er ikke ute etter en konflikt eller en ny kald krig, legger han til.

Militære ambisjoner

Blinken sier at Kina er det eneste landet som både har som mål å omforme verdensordenen og som har økonomien, diplomatiet, militæret og den tekniske evnen til å gjøre det.

– Kinas intensjon er å bli en militærmakt med global rekkevidde og verdens ledende stormakt, hevder USAs utenriksminister.

Han sier at Kina er blitt mer «undertrykkende» hjemme og «aggressive» utenlands under Kommunistpartiets styre.

– Dette er et ladet øyeblikk for verden. Vi kan ikke stole på at Kina endrer retning, mener Blinken.

Vil ikke endre Kinas politiske system

Taiwan er kjernen i en av de mest betente sakene for tiden. Kina mener at Taiwan tilhører dem, mens USA støtter Taiwan som selvstendig nasjon.

President Joe Biden uttalte nylig at USA er villig til å hjelpe Taiwan militært dersom Kina går til angrep. USAs offisielle holdning har vært at man anerkjenner myndighetene i Kina, men ikke Kinas påstand om at Taiwan er en del av landet.

Blinken slår fast at dette fremdeles er holdningen.

– Vi søker ikke å endre Kinas politiske system, men å demonstrere at fremtiden tilhører dem som tror på frihet, forklarer han.