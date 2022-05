Ding Liren vant Chessable Masters

Ding Liren lå godt an til å vinne Champions Chess Tour: Chessable Masters etter første finaledag. Det ble imidlertid langt mer spennende enn forventet i finalens andre dag.

STANG UT: 16 år gamle Rameshbabu Praggnanandhaa var svært nære comeback i Champions Chess Tour: Chessable Masters. Foto: Martin Leigland

Rameshbabu Praggnanandhaa (16) så sjanseløs ut i møte med verdenstoer Ding Liren og vant ikke et eneste parti første spilledag. «Pragg» måtte dermed vinne hurtigdelen i dag to for å nå et omspill.

Maktforholdet ble snudd på hodet i siste finaledag. I dagens andre parti vant Praggnanandhaa med hvite brikker og tok en tidlig ledelse. Remis i de tre andre hurtigpartiene gjorde at matchen igjen sto likt totalt.

Det var dermed duket av for omspill. Det så ut til at Praggnanandhaa skulle vinne første parti, men unøyaktig spill på tampen gjorde at han mistet fordelen. Stillingen endte med remis etter godt forsvarsspill fra Ding Liren.

I andre parti fikk 16-åringen nok en gang et sterkt angrepspress, denne gangen med sorte brikker. En stor tabbe fra Praggnanandhaa gjorde at han mistet fordelen. Dermed styrte inn sin første Champions Chess Tour-seier noensinne.