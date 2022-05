Kevin Spacey siktes for seksuelle overgrep i Storbritannia

Skuespillerstjernen siktes for fire tilfeller som involverer tre menn, sier påtalemyndighetene i Storbritannia i en pressemelding.

Siktelsene kommer etter en gjennomgang av bevisene som er samlet inn av Metropolitan-politiet, sier leder Rosemary Ainslie i politiet.

Ainslie legger til at den rettslige prosessen er pågående og at Spacey har krav på en rettferdig rettergang.

Den ene mannen hevder at han ble utsatt for seksuelt overgrep i London i 2005, mens en annen sier at han ble tvunget til sex mot sin vilje i 2008. Også dette skal ha skjedd i London.



Den tredje hevder at han ble misbrukt i Gloucestershire i 2013.

Spacey har benektet alle anklager mot ham.

62-åringen er kjent for storfilmer som «American Beauty», «Seven» og «De Mistenkte», samt Netflix-serien «House of Cards».

I 2021 ble det kjent at han betalte tilbake 31 millioner dollar til MRC, studioet som produserte sistnevnte serie. Spacey ble sparket fra «House of Cards» på grunn av anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Studioet skrev deretter om serien for å fjerne hans rollekarakter, og reduserte antall episoder fra 13 til åtte, noe som medførte et stort inntektstap for selskapet.