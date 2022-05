Ellen DeGeneres tok til tårene: – Forandret livet mitt

I 2003 startet Ellen DeGeneres (64) talkshowet med mottoet «be kind». Torsdag ble siste episode sendt, hvor gjestelisten besto av Billie Eilish, P!nk og Jennifer Aniston – som var den aller første gjesten noensinne.

Etter 19 sesonger tok hun et tårevått farvel til programmet, og sa at det hadde forandret livet hennes.

Hun åpnet siste sending ved å diskutere fremgangen som har blitt gjort siden programmet hadde premiere i 2003. Hun fortalte blant annet om at hun i de første sesongene ikke kunne snakke om homofili eller referere til sin kone, Portia de Rossi, fordi homofilt ekteskap ikke var lovlig.

– Nå sier jeg kone hele tiden, sa DeGeneres.

Takket publikum gråtende

64-åringen bemerket seg også at hun opplevde motstand mot talkshowet og at få ga det en sjanse til å overleve. Videre lovet hun at hun ikke ville være borte fra TV lenge.

– I dag er ikke slutten på et forhold, det er mer som en liten pause. Du kan se andre talkshow nå.

Det har blitt sendt hele 3200 episoder av «The Ellen DeGeneres Show». Den siste episoden inneholdt blant annet klipp fra da hun gråtende takket publikum etter å ha spilt inn sin første episode, da hun var vertskap for Oscar-utdelingen, og da hun mottok Mark Twain-prisen i 2012.

DeGeneres takket hennes ansatte og produsenter, samt hennes lojale publikum.

– Hvis jeg har gjort noe de siste 19 årene, håper jeg at jeg har inspirert deg til å være deg selv – ditt sanne, autentiske jeg, sa komikeren.

Fikk sparken etter skandaleavsløringer

Det var imidlertid ingen omtale av kontroversene som har oppstått rundt programmet de siste årene.

I 2020 stormet det rundt DeGeneres etter avsløringer fra BuzzFeed, hvor ti ansatte sto frem og hevdet at de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

Som et resultat av dette valgte Warner Bros, som produserte talkshowet, å innhente et eksternt selskap for å foreta en gransking av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

I en uttalelse sa produksjonsselskapet følgende:

– Ikke alle påstandene ble bekreftet, men vi er skuffet over at de primære funnene i granskingen indikerer mangler knyttet til showets daglige ledelse.

Tre ledere fikk etter hvert sparken etter skandaleavsløringen.

DeGeneres kommenterte selv påstandene i åpningsepisoden av sesong 18. Dette la hun også ut på Instagram.

– Vi har hatt mange samtaler over de siste ukene om programmet vårt, arbeidsmiljøet vårt, og hva vi ønsker for framtida. Vi har gjort noen endringer, og i dag starter vi et nytt kapittel, sa talkshow-verten den gang.

Amerikaneren har skapt snakkiser og virale øyeblikk gjennom tidene, og flere nordmenn har gjestet TV-programmet.

Norske gjesteopptredener

Flere nordmenn har gjestet talkshowet, som selvfølgelig har blitt slått opp stort hjemme i Norge.

Jarle Bernhoft var gjest i 2011, og i 2013 fremførte Ylvis-brødrene hitlåten «The Fox» på showet.

– Det var litt morsomt, for vi hadde snakket med henne om at vi skulle synge den sammen med henne. Så tenkte vi, det er greit det. Men en halvtime før vi dro fra hotellet kom vi på at vi har jo aldri sunget den. Vi sang den bit for bit i studio men vi har aldri gjort den i helhet og aldri sunget den sammen eller noen ting. Så det ble litt sånn, kanskje vi skal høre på den et par ganger før vi stikker, sa Vegard til TV 2 den gang.

Ta et tilbakeblikk på hvordan det gikk:

I 2014 dukket Oslo-duoen Nico & Vinz opp hos DeGeneres for å fremføre låten «Am I Wrong».

– Jeg elsker disse gutta, sa talkshow-verten da de var ferdig med opptredenen.

Også Kygo gjestet programmet i 2016. Da fremførte han hitlåten «Stole the Show» sammen med Parson James.

Se Kygo på «The Ellen DeGeneres Show» i videovinduet under.