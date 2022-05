Alexander (16) døde under politijakt: – Vil legge fram nye bevis

Mandag starter ankesaken mot den svenske politimannen som er anklaget for å ha forårsaket norske Alexander Storåkers død.

Alexander Storåker ble bare 16 år.

Den norske gutten døde i en mopedulykke 12. mai 2020, da han og en kamerat kjørte rundt på moped i Lerum utenfor Gøteborg i Sverige.

En politipatrulje skal ha fått øye på guttene og fulgt etter dem ut på en gangsti i et boligområde, hvor Alexander deretter skal ha krasjet og døde. Den andre gutten overlevde.

En svensk politibetjent ble tiltalt for både tjenestefeil og for å ha forvoldt en annens død, men etter rettssaken i november 2021 ble han frikjent på begge punkter.

Nå skal saken opp i «hovretten», tilsvarende lagmannsretten i Norge, og mandag starter ankesaken som skal gå over to døgn.

Nye bevis

Pappa Frode Storåker håper at den nye rettssaken vil få et annet utfall denne gangen, og at politibetjenten vil bli straffet.

– Vi håper selvsagt at hovretten (lagmansretten) kommer til å se bort fra tingrettens dom, da den inneholdt veldig mange feil og at hovretten kommer til å se på saken objektivt, med de fakta som faktisk finnes, sier Frode Storåker til TV 2 i en e-post.

Selv om familien flyttet til Sverige i 2007, var 16-åringen norsk statsborger, og saken har vakt stor oppsikt både i Sverige og i Norge.

– Ytterligere bevis kommer til å legges frem under den kommende rettsaken, men hva dette er vil vi ikke gå ut med ennå, sier Storåker.

Ble frikjent

Dommen fra tingretten vurderte «samlet sett at aktor ikke har kunnet sannsynliggjøre sin påstand om at politiet drev en forfølgelse av flyktende kjøretøy i strid med politilovens alminnelige behovs- og forholdsmessighetsprinsipper».

Politiet hevdet at de to politibetjentene skal ha vært på oppdrag for å bedre trafikksikkerheten med fokus på mopeder. Dette etter flere tips og klager på råkjøring i området.

Familien til Alexander sier den 16 år gamle gutten aldri var anklaget eller mistenkt for noe lovbrudd, men at politiet gjorde en rutinekontroll idet de startet jakten på de to guttene.

Vitner har tidligere uttalt seg om at både politibilen og mopedene skal ha holdt en veldig høy fart, noe den svenske politibetjenten skal ha benektet.

Saken skaper debatt

«Forfølgelse av tohjulede motorvogner eller motorvogner kan bare finne sted dersom særlige grunner taler for det», står det i den svenske politiforskriften.

Saken har skapt en stor debatt i Sverige rundt hva politibetjenter skal gjøre, og ikke få gjøre, i lignende situasjoner framover.

– Etter Alexander Storåkers dødsulykke har politiet i Lerum kommune sluttet å følge etter trimmede mopeder. Enkelte politifolk er redde for å gjøre feil, og direktivene ovenfra er klare, skrev lokalavisen Lerums Tidning i september 2021.

– Samtidig er det et økende press fra publikum på politiet for å sette en stopper for «råkjøring» i kommunen, sto det videre i artikkelen.

– Kriminelt

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med familiens advokat, Anders Jakobsson, men han har ikke besvart henvendelsene.

Jakobsson har tidligere uttalt seg til Lerums Tidning (LT) og sagt at han mener Alexander mistet kontrollen over mopeden som følge av stress fra politijakten.

– Jeg mener at det som politimannen har gjort er kriminelt, sa han til avisa i fjor.

Det har heller ikke lykkes TV 2 i å få en kommentar fra den svenske politibetjenten sin forsvarer, Erik Pousard, men etter den forrige rettsaken kommenterte han saken overfor svenske SVT.

– Tingretten har etter min mening foretatt en riktig vurdering av forholdene og bevisene i saken. Det er ikke bevist at det har vært en forfølgelse («jakt») - til tross for at det har blitt fremstilt slik i media.