– Dag Otto gjør det ikke enkelt for oss

TV 2s sykkeleksperter mener at Tobias Halland Johannessen (22) bør sykle på et lag som matcher nivået til Drøbak-syklisten. Sjefen vil holde ham på laget lengst mulig.

– De beste lagene har sett ham allerede. Han har vært i Catalonia rundt, der han virkelig truet noen av verdens beste. Jeg tror mange har lyst på ham, så det blir spennende å se hva han gjør fremover, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen om stortalentet.

Halland Johannessen ledet Tour of Norway før kongeetappen av 2022-utgaven av etapperittet etter andre- og tredjeplass på de to første etappene, men fikk det tøft i de bratteste motbakkene opp mot Stavsro.

Drøbak-syklisten kjempet for å minimere avstanden, og ligger som nummer fire sammenlagt med tre etapper igjen.

Dag Otto Lauritzen mener at 22-åringen rett og slett er for god for Uno-X.

FOR GOD: Dag Otto Lauritzen mener syklisten fortjener å sykle på høyere nivå. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han får god støtte i Uno-X, men laget trenger å heve seg noen hakk, for han fortjener å være på et WorldTour-lag, fortsetter TV 2s sykkelekspert.

Det er et utsagn som nødvendigvis ikke alle er enige i.

– Dag Otto gjør ikke jobben så veldig enkel for oss med å hele tiden snakke om hvor attraktive tvillingene er. Vi ønsker å bygge lag rundt guttene, svarer sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, med et smil.

Sammen med sin tvillingbror Anders signerte Tobias Halland Johannessen en ny treårskontrakt med Uno-X i fjor sommer.

TVILLINGBRØDRE: Tobias og Anders Halland Johannessen er ganske like, og ganske gode til å sykle fort. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Ønskesignering

I år har Tobias prestert godt med en sjuendeplass sammenlagt i Catalonia rundt blant annet. 22-åringen vakte oppsikt ved å vinne U23-utgaven av Tour de France i fjor, hans første sesong som landeveissyklist.

Bak ham har det vært så som så med gode resultater på det øverste sykkelnivået fra Halland Johannessens lagkamerater.

– WorldTour-lagene vet godt hvem han er. Han vant ungdommens Tour de France (Tour de l’Avenir). Han er ganske ny (i landeveissykling) og viser seg som en komplett rytter, så han er en ønskesignering for ethvert lag, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Uno-X vil gjøre alt de kan for at han skal forlenge og forlenge. Det virker som han har troen på prosjektet de har satt i gang med Uno-X, så vi får håpe de kan utvikle seg i takt med Johannessen, for bak Tobias har det ikke vært så bra i årets sesong, fortsetter eksperten.

Storlaget Quick Step-Alpha Vinyl har, som de fleste storlagene i bransjen, tidligere vist sin interesse for tvillingbrødrene.

Kristoff: – God nok

Ineos Grenadiers’ norske sportsdirektør Gabriel Rasch av flere som har latt seg imponere.

– Han er en fantastisk syklist. Onsdag var han litt dårlig posisjonert inn i spurten, men han klarte likevel topp tre, så det er en fantastisk syklist. Det blir spennende å følge med ham videre, sier Rasch til TV 2.

ØNSKET: Halland Johannes er attraktiv for flere store lag. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Alexander Kristoff har også lovord om Halland Johannessen.

– Han er god nok for å kjøre på det høyeste nivået, det er det ingen tvil om, sa Alexander Kristoff etter andre etappe i Tour of Norway.

Sykkelsjefen i Uno-X håper en Tour de France-invitasjon skal holde duoen i laget.

– Hvor lenge kan dere holde på ham, hvis Uno-X ikke kommer opp på det WorldTour-nivået dere håper på?

– En god del avgjør om vi får invitasjon til en Grand Tour neste år. Jeg synes vi skal sende brevduer til Frankrike å si at vi fortjener en plass i Tour de France, sier Haugland.

Se fjerde etappe fra Hovden til Kristiansand på TV 2 og TV 2 Play fredag fra klokken 15.30.