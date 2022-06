Svenskene har Volvo og hadde lenge også Saab. De er store på lastebiler og de står bak hyperbilen Koenigsegg.

Vi nordmenn har ikke like mye å skryte av. Men på ett bilområde er vi i særstilling: Nemlig på elbiler. Det blir lagt merke til langt utenfor våre grenser.

Vanligvis er det jo vi nordmenn som reiser til Sverige. Ikke bare for å kjøpe billige polvarer, snus og kjøttboller – men også for å se på biler og bilnyheter.

Men verden er ikke som før. Nylig har biljournalister fra flere europeiske land vært i Norge for å kjøre en helt ny bilmodell, blant dem en gjeng svensker.

En liten pressebrief med gjennomgang av bilen med nyheter, ulike data, fakta og så videre må til før avreise. Dette er de svenske motorjournalistene som er på en sjelden visitt i Norge.

Europa-lansering i Oslo

Kia la nemlig lanseringen av sin helt nye Niro hit til Norge. Det er slett ikke dagligdags. Spania, Frankrike eller i sør i Tyskland er mye mer vanlig.

Men nå var det altså Norges tur. Dette er opplegg som krever mye forberedelser i forhold til overnatting, bespisning på ulike steder, attraktive omgivelser hvor journalistene kan ta fine bilder og varierte kjøreruter, bare for å nevne noe.

Slike arrangementer forgår gjerne over et par uker, hvor nye grupper av journalister fra ulike land kommer inn hver dag.

For Kia Niros del ble deltagerne først flydd inn til Gardermoen. Så med flytog fra Gardermoen til Oslo S. Så var det pressemøte i toppetasjen på Oslo Plaza, med utsikt utover fjorden, operaen og Barcode-området. Det gjelder jo å vise fram det vi er stolte av når vi har internasjonalt besøk.

Tommy Wahlström, fra svenske ViBilägare, satte pris på en kort-reist billansering til Norge.

– Ikke ofte jeg er i Norge

Kjøreruten gikk først på idylliske småveier til Drøbak, hvor det var lunsjstopp med den legendariske fiskesuppen til Skipperstuen på bryggekanten. Så fortsatte kjøreturen videre nedover mot Son, før man tok motorveien tilbake. På den måten ble bilene testet på både svingete og kuperte småveier og i høyere hastighet på motorveien.

Kia har stor suksess i Sverige. En av svenskene som kom for å teste Kia Niro var Tommy Wahlström, fra ViBilägare, Sveriges største bilblad som også har en stor nettside. Han har 22 års fartstid som biljournalist og har vært med på et utall lanseringer og biltester over hele verden.

– Det er virkelig ikke ofte jeg er i Norge på jobb Jeg husker rett og slett ikke når jeg var her sist, forteller han.

– Men det var veldig hyggelig med kort reisevei. En snau time med fly fra Stockholm, så en kort togtur – og vipps så er vi her. Ofte er det lange flyreiser, mellomlandinger og flybytter, så dette var deilig, smiler han bak skjegget.

Nye Kia Niro EV evalueres og fotograferes. Bilen er også svært aktuell i Sverige hvor Kia selger svært godt.

Det er nesten så man ikke tror det

Han forteller også at den elektriske utgaven av Kia Niro var Sveriges mest solgte elbil forrige måned. Derfor er det ekstra aktuelt å få kjøre den nå.

– Sverige ligger, som alle andre, et stykke etter dere når det gjelder elektrifisering av bilparken. Men vi kommer etter. Det er helt sikkert. Salget av elbiler øker jevnt og trutt. Jeg fant det faktisk veldig fascinerende å stå på et fortau her i Oslo og se på alle elbilene i trafikken. Jeg har jo lest om det og snakket med dere norske motorjournalister om det – men likevel, det er nesten så jeg ikke trodde det jeg så ...

Han forteller også, med en liten dose stolthet i stemmen, at han på vegne av ViBilägare, skal være med på NAF og Motors store rekkevidde-test neste gang. Da blir det ny Norgestur på den blide svensken.

– Det var herlige og morsomme veier hit til Drøbak. Her fikk man satt chassiset ordentlig på prøve. Fiskesuppen smakte fortreffelig også og dette var jo et hyggelig sted sier han og skuer utover fjorden fra bryggen i Drøbak.

Uten mat og drikke … Lunsj-stopp, med fiskesuppe, i idylliske Drøbak etter første kjøreetappe.

Håper å rekke Holmenkollen

Han fascineres også over at det her er mange elbiler på gårdsplassene og at alle ser ut til å ha egen ladeboks.

– I bynære strøk i Sverige bor mange i ulike sameier med felles parkering og i blokker. Jeg tror det kan komme til å skape utfordringer når elbilparken hjemme vokser ytterligere. Derfor synes jeg det er gøy å se hvordan dere har løst dette her.

– Som nevnt, dere er foran nå, men vi kommer etter. Sammen med resten av Europa og fortere enn dere aner, smiler Tommy, før han gyver løs på neste etappe med småveier mot Son. Forhåpentligvis rekker han en tur oppom Holmenkollen for "fika", før flyet går tilbake til Stockholm.

Video: Dette er nye Kia Niro EV i kortversjon