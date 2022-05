Ilddåp i legendariske Monaco: – Banen er utilgivelig

– Han har et stort press på seg foran hvert løp, men Monaco er ekstra vanskelig. For det første har han aldri kjørt her før, og for det andre er det en utilgivelig bane, sier Dennis Haugers manager Harald Huysman til TV 2.

Den myteomspunnende og berømte racingbanen i Monaco har tatt imot de rikeste menneskene og største kjendisene til løp siden 1929.

Banen er svært trang, det er mange bakker og svingene er krappe.

– Man kan ikke gjøre en eneste feil. På vanlige racerbaner kan man få et bakhjul i gresset, men her er det autovern. Man blir kontant straffet. Det er ingen hvilepunkter, fortsetter Huysman.

– Det blir spennende. Det er en bane man har sett på siden man var liten og et av stedene man alltid har lyst til å dra til. Så det blir en kul opplevelse, sier Hauger selv til Viaplay.

TØFF DEBUT: Dennis Hauger har hatt mye stang ut i sin første Formel 2-sesong. Foto: Hassan Ammar / AP

Blanke ark etter Barcelona

Haugers gatebane-debut kommer etter en skuffende løpshelg i Barcelona.

19-åringen endte på 13. plass i hovedløpet etter å ha trøblet helgen gjennom. Inn mot Monaco-løpet har han og teamet valgt å ikke gjøre intervjuer utenom de pålagte med rettighetshaverne.

– Han har klart å legge det bak seg relativt fort. Det må man bare gjøre. Vi har analysert løpet og prøvd å lære av det, så må vi ta med oss den kunnskapen derfra videre. Nå er det ny helg med blanke ark, sier Huysman.

Viasats Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen er klar på Hauger skuffet i Barcelona, men ser likevel lyst på det nordmannen har levert hittil i Formel 2.

– Vi har regnet på det, og han kunne faktisk vært med å kjempe helt i toppen om han hadde hatt marginene på sin side.

Tøff kvalifiseringsgruppe

Nå handler alt om Monaco. Fredag starter kvalifiseringen, der Hauger havnet i det manager Huysman omtaler som den tøffeste gruppen - som blant annet inkluderer lederen i førermesterskapet, Felipe Drugovich.

– Jeg tror ikke vi skal ha for store forventninger. Det hadde vi ikke hatt uansett om helgen i Barcelona hadde endt godt. Vi har alltid sagt Monaco kommer til å bli tøft, nettopp fordi han aldri har kjørt på en slik bane, sier Gulbrandsen.

– Senere i sommer, når han kommer til baner han kjenner, kan vi heller forvente å se ham i toppen igjen. Man av dem som var raskere enn ham i Barcelona, har han slått tidligere i år og med god margin i fjorårets Formel 3. Han vet han kan bedre, så det er bare å glemme det som har skjedd og fokusere framover, fortsetter kommentatoren.

Kvalifiseringen i Monaco starter fredag kl. 11.40. Hauger er i kvalifiseringsgruppe A.

– Det blir en ekstra tøff kvalifisering og en vanskelig oppgave. Det må vi bare innse, så får det gå som det går. Vi krysser fingrene og håper han kommer seg helskinnet gjennom helgen, sier Huysman.